Economía
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
El monto del bono es de 130 bolívares, equivalentes a 0,69 dólares, según la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) al 7 de octubre
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este martes el depósito del bono “100% Amor Mayor”, correspondiente al mes de octubre, por medio de la Plataforma Patria.
Lea también: CEV pide al Estado "medidas de gracia" para los “presos políticos” con motivo a la canonización del 19Oct
Según informó el canal de Telegram Patria Digital, el beneficio será entregado esta semana a los pensionados registrados en el programa gubernamental. El monto del bono es de 130 bolívares, equivalentes a 0,69 dólares, según la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) al 7 de octubre.
“Inicia el pago de 100% Amor Mayor correspondiente a octubre 2025 a través de la Plataforma Patria enviado por el presidente Nicolás Maduro para las pensionadas y pensionados”, compartió.
Por otra parte, el Gobierno anunció el lunes la entrega del bono “Corresponsabilidad y Formación”, destinado a los docentes que participan en el curso de formación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM). Este beneficio tiene un monto de 8.950 bolívares, equivalentes a 48,27 dólares, según la tasa oficial vigente al 6 de octubre.
El salario mínimo, que sí incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía aproximadamente a 30 dólares al mes.
En abril pasado, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados, aunque no se decretó un aumento del salario mínimo. En aquel momento, el mandatario señaló que se mantendría la política de indexación del ingreso mínimo integral, considerada “un concepto justo y único en el mundo”.
Asimismo, detalló que el “bono de guerra económica”, ahora denominado “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados, mientras que el monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, conformando un ingreso integral total de 160 dólares.
El presidente también informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, pagados en bolívares.
Daniel Noboa sale ileso tras ataque de la caravana presidencial en el sur de Ecuador
Maduro denuncia una “guerra psicológica" de EE. UU. en contra de Venezuela
La comedia venezolana “Un Viaje de Película” se estrenará el 6 de noviembre
Demócratas en EE. UU. rechazan que Trump intente provocar un "cambio de Gobierno" en Venezuela
Desde su fundación hasta la cancha: Deyna Castellanos lanza el Torneo Queen Legacy en Venezuela
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
EE. UU. evita pronunciarse sobre "plan para atacar" a su Embajada en Venezuela
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
País2 días.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
La Lupa2 días.
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
-
Mundo2 días.
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
-
Sucesos1 día.
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
-
La Lupa1 día.
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
-
Tecnología1 día.
Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina
-
Economía1 día.
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC