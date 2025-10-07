Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido 

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este martes el depósito del bono “100% Amor Mayor”, correspondiente al mes de octubre, por medio de la Plataforma Patria.

Según informó el canal de Telegram Patria Digital, el beneficio será entregado esta semana a los pensionados registrados en el programa gubernamental. El monto del bono es de 130 bolívares, equivalentes a 0,69 dólares, según la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) al 7 de octubre.

“Inicia el pago de 100% Amor Mayor correspondiente a octubre 2025 a través de la Plataforma Patria enviado por el presidente Nicolás Maduro para las pensionadas y pensionados”, compartió.

Por otra parte, el Gobierno anunció el lunes la entrega del bono “Corresponsabilidad y Formación”, destinado a los docentes que participan en el curso de formación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM). Este beneficio tiene un monto de 8.950 bolívares, equivalentes a 48,27 dólares, según la tasa oficial vigente al 6 de octubre.

El salario mínimo, que sí incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía aproximadamente a 30 dólares al mes.

Advertisement

En abril pasado, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados, aunque no se decretó un aumento del salario mínimo. En aquel momento, el mandatario señaló que se mantendría la política de indexación del ingreso mínimo integral, considerada “un concepto justo y único en el mundo”.

Asimismo, detalló que el “bono de guerra económica”, ahora denominado “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados, mientras que el monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, conformando un ingreso integral total de 160 dólares.

El presidente también informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, pagados en bolívares.







