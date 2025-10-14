País
SNTP denuncia "censura" en radios por informar sobre temas de "evidente interés público"
Entre los casos más recientes, el SNTP señala la "prohibición" de referirse al atentado contra Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, así como el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
Caracas / Foto: Archivo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó este martes sobre lo que calificó como "nuevas y graves manifestaciones de censura" en emisoras de cobertura nacional, por difundir contenidos de "evidente interés público".
Lea también: Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá
Entre los casos más recientes, el SNTP señala la "prohibición" de referirse al atentado contra Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, y el politólogo, Luis Peche Arteaga.
Los venezolanos exiliados en Colombia, fueron atacados el lunes a balazos por sujetos desconocidos cuando salían de su residencia en Bogotá y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Los agresores les dispararon en plena vía pública antes de huir del lugar.
Tras el hecho, Peche aseguró que "hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país".
Asimismo, el sindicato denunció que anteriormente se habían producido "represalias" contra comunicadores que mencionaron en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.
Machado recibió el reconocimiento el pasado 10 de octubre “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
“El periodismo no puede seguir siendo castigado por informar”, afirmó la organización, subrayando que estos hechos constituyen una "violación clara a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada".
Según el SNTP, estas decisiones "reflejan un avance de la censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder".
El sindicato rechazó toda práctica que "imponga vetos, silencie voces o limite la posibilidad de analizar hechos relevantes de la vida nacional", y señaló que la "censura", ya sea por "imposición directa o por miedo a represalias, constituye una forma de violencia contra el periodismo".
Finalmente, el SNTP reiteró su solidaridad con los colegas afectados y reafirmó su compromiso con la defensa del "ejercicio libre, digno y responsable del periodismo en Venezuela".
