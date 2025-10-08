País
SNTP denuncia "expulsión" de periodistas durante un congreso ecoturístico de la CVG en Bolívar
Según el comunicado del gremio, los periodistas Rosangely Bruces y Félix Requena, junto con los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, "fueron desalojados del lugar por el personal de protocolo del evento, cuando intentaban llevar a cabo una entrevista"
Caracas / Foto: Archivo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este miércoles la expulsión de un grupo de reporteros que cubría el Congreso Ecoturístico “Bolívar Oasis de Exploradores”, organizado por CVG Fundeporte en el estado Bolívar, con motivo del Día Mundial del Turismo 2025.
Según el comunicado del gremio, los periodistas Rosangely Bruces y Félix Requena, junto con los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, "fueron desalojados del lugar por el personal de protocolo del evento, cuando intentaban llevar a cabo una entrevista".
El SNTP señaló que los comunicadores fueron abordados de manera “hostil” y se les impidió continuar con su labor periodística, lo que constituye —afirmó el sindicato— un acto de censura y obstaculización del trabajo de la prensa.
“Desde el SNTP condenamos estas restricciones arbitrarias que vulneran la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado. Exigimos a las autoridades responsables garantizar condiciones de respeto y acceso para el ejercicio del periodismo en todos los espacios”, expresó la organización en su denuncia pública.
El gremio recordó que este tipo de acciones contraviene los principios constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información pública, e instó a las instituciones del Estado a proteger el trabajo periodístico, especialmente durante eventos oficiales o de carácter público.
