SNTP denuncia la "desaparición" del periodista Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos armados en Cotiza
De acuerdo con la información difundida por el gremio, Camargo "salió de su vivienda en Cotiza a las 8:05 de la mañana a bordo de su motocicleta, cuando fue detenido por otra moto y un vehículo rojo del que descendieron varios sujetos que lo obligaron a subir al automóvil"
Caracas.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la noche de este jueves la presunta "desaparición" del periodista de sucesos, Joan Camargo, tras ser interceptado por varios hombres vestidos de negro y sin identificación.
Lea también: Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
De acuerdo con la información difundida por el gremio en su cuenta de X, Camargo "salió de su vivienda en Cotiza a las 8:05 de la mañana a bordo de su motocicleta, cuando fue detenido por otra moto y un vehículo rojo del que descendieron varios sujetos que lo obligaron a subir al automóvil".
Desde entonces se desconoce su paradero, y su última conexión en WhatsApp fue registrada a las 8:12 a.m.
El SNTP alertó sobre la situación y exigió a las autoridades "informar sobre el paradero del comunicador!, además de "garantizar su integridad física y su pronta liberación".
Esta no es la primera vez que el reportero enfrenta situaciones de riesgo vinculadas a su labor. En julio de 2021, Camargo fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las inmediaciones de Quinta Crespo, cuando cubría un enfrentamiento en el oeste de Caracas.
En esa ocasión, una comisión lo retuvo, le revisó su documentación y, aunque se la devolvieron, le ordenaron trasladarse a un comando de la GNB para esperar la entrega de parte de su equipo de trabajo. El SNTP también exigió entonces respeto al ejercicio periodístico y al derecho a la información.
