"Somos como la novia intensa": Florentino Primera responde a las críticas contra su Free Cover

Caracas/Foto: Instagram.- Florentino Primera salió al paso ante las recientes críticas que recibió el Free Cover que grabó junto a su hermano, Servando, y que incluyó la colaboración de 'Los Pikis', hecho que generó cuestionamiento de los fans.

Lea también: Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón

En sus historias de Instagram, el intérprete salió al paso e hizo una analogía con la "pareja intensa" que siempre "espera algo más". "Somos como la novia o el novio intenso que siempre está esperando algo más (…) y cuando las cosas no salen a su manera, se convierte en un peo", opinó.

Con respecto a la inclusión de Los Pikis, criticada por los seguidores de los hermanos Primera, resolvió: "Son unos capos, unos duros de la música. Pudimos darle a la gente un poquito de salsita ochentosa y noventosa".

Además, calificó a Los Pikis como "unos chamos que han podido mostrar la versatilidad de nuestra cultura, de lo que somos culturalmente como sociedad venezolana".

"Free Cover ha invitado gente que ha llevado gente también, no somos los primeros en estos", agregó.

Advertisement

Por otro lado, con relación a la poca duración del Free Cover, Florentino aclaró que así lo establece el formato. "Ese es el formato de Free Cover que se han vacilado toda su vida", defendió.

El Free Cover de Servando y Florentino se lanzó el pasado viernes 3 de octubre y cuenta con una duración de 20 minutos aproximadamente.