A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- En el mundo existen más de 18 mil tipos de criptomonedas, y si bien para los asiduos de este entorno, conocer las diferencias entre cada una de ellas no es difícil, en Venezuela todavía hay mucho que aprender sobre el tema. El Cooperante consultó al economista y consultor empresarial en materia de Economía Digital y Criptoactivos Aarón Olmos para profundizar sobre el uso actual que se le está dando al cripto en el país y conocer por qué se le está recomendando a las empresas que no ignoren el mundo cripto, pese a que años atrás esto generada desconfianza por parte de reguladores y autoridades monetarias. Olmos destacó que las empresas y el Gobierno han entendido que las cripto son una alternativa viable en el contexto económico venezolano.

Lea también: UCAB derrumba mitos y formará expertos en blockchain, trading y criptomonedas

Las primeras stablecoins aparecieron a mediados de 2010. Mientras que, Tether -USDT- fue lanzada en 2014, convirtiéndose en una pionera de las stablecoins respaldadas por dólares en reserva. Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, usualmente anclado a una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense. En palabras de Olmos, también profesor del IESA, lo que está impulsando su uso en Venezuela es el complicado acceso a las divisas norteamericanas para personas naturales y empresas.

"Lo que realmente está impulsando esto es la precariedad, la necesidad, lo complicado que está el acceso a las divisas para muchas personas y empresas. No es poca cosa la menor cantidad de dólares que cada lunes se venden, que se coloca el sistema financiero para ser vendido, intercambiado por bolívares", declaró a este portal. "La economía venezolana gira sobre el dólar, tener dólares. De alguna manera el por qué ahora y no antes es la situación económica. Así como el hecho de que en Estados Unidos se le está dando piso legal a esto, se está visibilizando el uso de Bitcoin, el uso de los stablecoins, el Banco Central de Europa ya va a sacar su criptoactivo de bancos centrales, es decir, algunas instituciones en el área económica formal que hace años atrás no tocaban el tema cripto porque asumían que era una estafa, hoy han despertado a la realidad, entienden que hay una tecnología que es útil, que es importante y que millones de personas están usando las criptomonedas".

El pasado 30 de julio, el economista y sociodirector de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros expresó en un mensaje en X, que algo está cambiando en Venezuela sobre el uso de las criptomonedas y recomendó a las empresas estar atentas al mercado cripto porque "cada vez será más frecuente el uso de stablecoins para liquidar divisas en Venezuela vía los mecanismos formales".

Advertisement

Las empresas en Venezuela deben mirar al mercado cripto:



Desde el nacimiento del mercado cripto, las autoridades monetarias y los reguladores desconfiaron de este ecosistema, al considerarlo opaco, repleto de escándalos y desregulado. Advertían a los inversores de que era mejor…— Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) July 30, 2025

Para Olmos, la recomendación de su colega Oliveros surge de la necesidad de que empresas entiendan que las cripto son vías válidas para hacer operaciones en Venezuela, más cuando sobre el país pesan sanciones internacionales, licencias especiales como la de Chevron, inflación y escasez de divisas.

"Él habla de recomendar solo criptomonedas estables, bueno, en principio para quien no tiende al mundo cripto y no quiere tener estos temas de volatilidad o mucho riesgo, bueno, quizás un criptoactivo estable tenga sentido porque no hay volatilidad y además está el tema de que en el mercado que tenemos hoy en Venezuela, donde la gente quiere dólares y no hay suficiente, el mercado de los criptoactivos estables puede ser una alternativa para que presiones naturales y jurídicas puedan respaldarse y asegurar su trabajo de la inflación y los gobiernos de alguna manera puedan hacer pagos y operaciones".

Al tiempo que, recordó que la Ley Antibloqueo de 2020, en su artículo 32, faculta al Ejecutivo para hacer operaciones en el mercado interno y externo con criptoactivos. "Eso siempre ha estado ahí. Más bien a mí me parece un tanto tardío el despertar de muchas personas, el reconocer que eso está allí. Ahora tienen que hacer la tarea de muchos años de educarse, de entender de dónde viene, para dónde va; pero celebro el hecho de que ahora pareciera que sí le están prestando atención las empresas de manera formal a esto que tiene años ocurriendo, más de 16 años. Para Venezuela en el 2012, 2013, ya habían algunas personas hablando de esto, dentro de las cuales me incluyo. Me parece que está bien que las empresas estén comenzando a despertar en esa realidad".

En cuanto a cifras, Aarón Olmos destacó que debido a la naturaleza de las criptomonedas no hay manera de tener un dato exacto sobre cuántas de ellas se transan en Venezuela, pero refirió a estudios recientes que aseguran que hasta el primer semestre del año en curso, se hablaba de que más de 51 mil millones de dólares "se habían movido" en el país. Cinco veces las reservas internacionales de Venezuela.

"Otro dato que se tiene, es que en Venezuela, por direcciones IP, hay billeteras que concentran, por lo menos en el caso de Bitcoin, 240 BTC. Haciendo que el país sea uno de los países de América Latina que siga apareciendo en las listas o rankings de países que tienen más cripto, en este caso Bitcoin".

Advertisement

A continuación la entrevista íntegra:

¿Cómo está el porcentaje de criptos que se transan en Venezuela con relación a las stablecoins?

Eso es una pregunta que quien te arroja un dato y te diga que ese dato es preciso te está mintiendo. ¿Por qué? Es muy difícil tener información del mundo de los criptoactivos en general y del mundo de los criptoactivos en Venezuela muchísimo más. Porque no existe un ente que regule, que centralice, que controle o que de alguna manera, tenga en sus manos la información de todas las operaciones de criptoactivos que se hacen.

La naturaleza de las criptomonedas es que son abiertas, que son descentralizadas, que se pueden utilizar desde una billetera directamente, de un software de la billetera original del creador de la criptomoneda. Puede ser un exchange P2P. Hay muchas maneras de poder transar criptoactivos de una ubicación geográfica a la otra.

El mecanismo que utilizan para conocer cifras son las direcciones IP, las direcciones de protocolos internet que ubican a la persona en determinado país, pero con todo y eso, los venezolanos aprendimos a que antes de hacer operaciones cripto, colocamos un VPN, que es una red virtual proxy, que enmascara tu dirección y hace que se te vea que estás en otro lugar, en otro país. Entonces nada más por esos pequeños detalles, cualquier cifra que yo te diga es irreal.

Además, no hay una sola criptomoneda. Son 18.890 y muchísima gente utiliza en Venezuela cualquier cantidad de ellas. Usan Bitcoin, usan Ether, usan Solana, BNB, USDT, BUSD, USDC, y quien tenga estadísticas de eso centralizado será un genio. Eso realmente nadie lo tiene para Venezuela.

Advertisement

Lo que sí se tiene por allí es una relación teórica que sacó Chainalysis sobre el uso de criptoactivos en Venezuela a nivel de volumen de operación. Ellos hablaban de que para el año 2024, se habían movido alrededor de 24 mil millones de dólares en criptomonedas.

Sin embargo, para esta fecha, otras empresas que se encargan de hacer estos análisis, hablaban de 51 mil millones de dólares ya para 2025. Para el primer semestre, se hablaba de 51 mil millones de dólares en cripto, que son cinco veces las reservas internacionales de Venezuela, por ejemplo.

Otro dato que se tiene, que lo ha sacado mucho la gente Consaos y otras fuentes, es que en Venezuela, por direcciones IP, hay billeteras que concentran, por lo menos en el caso de Bitcoin, 240 BTC. Haciendo que el país sea uno de los países de América Latina que siga apareciendo en las listas o rankings de países que tienen cripto, en este caso Bitcoin. Pero esa es la única información que hay. Te digo, no necesariamente es precisa en el caso de la primera pregunta.

¿Qué diferencia tiene una stablecoins con una cripto?

Hay una clasificación de los criptoactivos, donde en principio tienes bitcoin y luego altcoins, que son criptoactivos alternativos a bitcoin, entonces en esa clasificación tienes bitcoin, tienes altcoins, tienes stablecoins y tienes tokens.

Advertisement

Un stablecoin se diferencia de un criptoactivo como bitcoin, que si bien está sobre una blockchain, tiene un protocolo, hay unos algoritmos, bitcoin es descentralizado, es abierto, pero principalmente es volátil, no tiene detrás de sí algún subyacente, dinero fiat, un commodity, algo que le dé valor. A bitcoin su valor intrínseco se lo da a la confianza y la tecnología que subyace detrás de ella.

Mientras que, un stablecoin, para que tenga sentido para muchas personas, y evitando la volatilidad, que es la primera razón por la cual se crea, básicamente se basa en emisión de tokens digitales, es decir, datos digitales de una cadena de bloques que representan uno a uno dólares.

Por ejemplo, hay 300 millones de tokens de USDT, es porque hay, en teoría, 300 millones de dólares depositados en una cuenta que respaldan esa emisión.

Básicamente la diferencia que hay es que uno, bitcoin es descentralizado, es abierto, es volátil, no tiene ningún subyacente o commodity que le dé valor, un stablecoin le pertenece, bueno, a una empresa, a un grupo de bancos, tienen un subyacente que le da valor a la cantidad de tokens emitidos, un token, y principalmente, pues, su precio dependerá de la cantidad de dólares que estén detrás de él.

¿Cree que las regulaciones de las criptomonedas pudieran llegar a ser más flexibles ¿Qué habría que cambiar?

Advertisement

En Venezuela tenemos regulaciones cripto. El problema es que tenemos una Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas) que está intervenida -desde 2023-, y no sabemos si sobre lo que ya está escrito, blanco y negro, va a haber algún cambio, alguna de esas normas va a perder fuerza, va a perder vigor o si dejarán de estar vigente.

Hay tres entes que regulan todo el esquema de criptoactivos y datos digitales que, son el Banco Central de Venezuela, por un lado, con los proveedores de pagos no bancarios, Sunacrip, con todo el ecosistema cripto, y la Sudebank, con las instituciones de tecnología financiera bancaria.

Hasta ahora, el mercado cripto venezolano, para poder ser minero necesitas una licencia, para poder vender equipos de ASIC necesitas una licencia, para reparar equipos, prestar servicios de hospedaje, dar servicios de internet a quienes hacen minería, por ejemplo, necesitas una licencia, esa licencia te la tiene que otorgar la Sunacrip, con su junta interventora que tiene intervenido en el instituto. Si quieres instalar un exchange, necesitas la licencia.

Todos estos elementos de antilavado de dinero, trata de personas, antiterrorismo, origen de los fondos, todo eso sigue estando activo. En principio eso no está mal, solamente que la exigencia de los precios, que es lo que dicen las personas que fueron y se entrevistaron, hablar para solicitar licencias, para algunos eran muy elevados, y no podían quizás entrar en el mercado venezolano.

Otras empresas que estaban ejerciendo sus actividades desde el punto de vista cripto y fintech, simplemente no quieren ser regulados, y bueno, algunos operan desde Venezuela sin regulación, y otros se fueron a otros países a operar.

Advertisement

El escenario legal tendría que ser lo suficientemente flexible y amplio como para que los modelos de negocio crezcan a cierta velocidad. Es decir, una norma no tendría por qué ser un obstáculo para que el mercado se desarrolle. Lo que habría que cambiar quizás es la mentalidad de los legisladores, conocer más y mejor el mercado, porque esto crece a gran velocidad, asesorarse más y mejor para que las próximas normas o las correcciones de las que tenemos estén mucho más apegadas y se acerquen mucho más a la realidad del mercado venezolano, que es muy particular.

Con base al mensaje en X de Asdrubal Oliveros. Al recomendar que las empresas miren al mercado de las criptomonedas, ¿Es en todas o únicamente en las stablecoins?

Desde el mes de marzo a abril de este año entiendo que él está recomendando esto cuando le invitan a juntas directivas o a estos eventos donde generalmente se le ve. Creo que para muchos economistas que durante muchos años no tocaron el tema cripto, hoy por hoy es una realidad y es una necesidad para ellos primero entenderlo, y luego ver que a través de ello hay una vía válida para hacer operaciones.

En una Venezuela que tenemos hoy intervenida, con sanciones, una licencia que sí pero no, toda esta cantidad de cosas que está pasando con Chevron, la situación petrolera; ya para muchas personas y empresas, incluso el mismo Gobierno, entendieron que es válido, de ahí la gran recomendación.

Él habla de recomendar solo criptomonedas estables, bueno, en principio para quien no tiende al mundo cripto y no quiere tener estos temas de volatilidad o mucho riesgo, quizás un criptoactivo estable tenga sentido porque no hay volatilidad y además está el tema de que en el mercado que tenemos hoy en Venezuela, donde la gente quiere dólares y no hay suficientes, el mercado de los criptoactivos estables puede ser una alternativa para que presiones naturales y jurídicas puedan respaldarse y asegurar su trabajo de la inflación y los gobiernos de alguna manera puedan hacer pagos y operaciones.

Advertisement

Recordemos que la Ley Antibloqueo de 2020, en su artículo 32, faculta al Ejecutivo para hacer operaciones en el mercado interno y externo con criptoactivos. Eso siempre ha estado ahí.

Más bien a mí me parece un tanto tardío el despertar de muchas personas, el reconocer que eso está allí. Ahora tienen que hacer la tarea de muchos años de educarse, de entender de dónde viene, para dónde va. Pero, celebramos el hecho de que ahora pareciera que sí le están prestando atención las empresas de manera formal a esto que tiene años ocurriendo.

Son más de 16 años en Venezuela, en 2012, 2013, ya habían algunas personas hablando de esto, dentro de las cuales me incluyo. Me parece que está bien que las empresas estén comenzando a despertar en esta realidad.

¿Por qué ahora y no antes? Considerando que las criptomonedas tienen años en la palestra económica venezolana e incluso hay legislaciones que autorizan el uso de estos activos.

Pareciera que el mercado nacional se impulsa a través de matrices de opinión de comunicadores clave, vamos a decirlo así. Si algunos comunicadores clave en determinadas áreas no lo ven con buenos ojos, algunos no se atreven. Pero yo creo que lo que realmente está impulsando esto es la precariedad, la necesidad, lo complicado que está el acceso a las divisas para muchas personas y empresas. No es poca cosa la menor cantidad de dólares que cada lunes se venden, que se coloca el sistema financiero para ser vendidos, intercambiados por bolívares.

Advertisement

La economía nuestra gira todavía, y eso va a ser así durante mucho tiempo si no se hacen cambios estructurales, sobre el dólar y tener dólares. De alguna manera el por qué ahora y no antes es la situación económica.

La situación económica, el hecho de que en Estados Unidos se le está dando piso legal a esto, está visibilizando el uso de Bitcoin, el uso de los stablecoins, el Banco Central de Europa ya va a sacar su criptoactivo de bancos centrales, es decir, algunas instituciones en el área económica formal que hace años atrás no tocaban el tema cripto porque asumían que era una estafa o qué sé yo. Hoy por hoy han despertado la realidad que hay una tecnología que es útil, que es importante y que millones de personas están usando las criptomonedas.

Recientemente, surgió la iniciativa de Paypal junto con Mercado Libre de crear algo que se llama Paypal World, o sea el mundo Paypal, donde los 425 millones de usuarios de Paypal más los 218 millones de usuarios de Mercado Libre se juntarán en una sola plataforma para poder hacer pagos transfronterizos utilizando sus propias criptomonedas estables. Cuando tú ves estas cosas tú dices, bueno, ¿por qué no antes? Y ahora sí, bueno, creo que el tiempo de ahorita es el tiempo correcto para que todas estas tecnologías comiencen a ganar aún más espacio en la economía y las finanzas.

¿Cree que las empresas venezolanas deberían comenzar a tener sus propias reservas estratégicas de bitcoin? Hay ejemplos clave en el mundo, como Strategy y Metaplanet.

No tener reservas estratégicas de Bitcoin, porque al final de cuentas, ¿para qué tienes tú una estrategia dentro de una lógica financiera empresarial? Una reserva se establece como una medida de largo plazo de ahorro, cuando tienes excedentes. Muchas empresas no tienen excedentes en Venezuela, y si los tienen en bolívares, tratan de pasarlos a dólares. Como no consiguen dólares, tratan de pasarlos a cripto, y las criptos que compran son criptomonedas estables.

Advertisement

Por tanto, no se puede comparar la economía venezolana con la economía estadounidense, donde tenemos un ARK Investment, un BlackRock, un Gemini Found de los hermanos Winklevoss, un Strategy con Michael Saylor a la cabeza. Empresas que vienen de una economía que, si bien tienen sus problemas, está muchísimo mejor que la nuestra, y donde abiertamente el Estado, el gobierno federal, está creando el espacio correcto para que todo esto funcione de buena manera.

En este escenario, creo que las empresas venezolanas, más que pensar en tener reservas estratégicas de Bitcoin, es comenzar a educar a su estructura organizacional. Primero, qué son las criptomonedas, qué es Bitcoin, qué es un stablecoin, qué es una blockchain, qué es una wallet, elementos de seguridad de las wallets, de las billeteras, temas de legislación, registros contables, aspectos fiscales, todos esos elementos. Porque en Venezuela ya hay normas que te abren las puertas al uso de los criptoactivos.

Más que pensar en lo que está haciendo Michael Saylor, habría que pensar en cómo estas criptomonedas son útiles para nosotros. Personas naturales, personas jurídicas, si el Ejecutivo puede permitir el pago de impuestos en un criptoactivo estable o en un criptoactivo volátil. Si el Ejecutivo permite, por ejemplo, impuestos, tasas, contribuciones y multas, siendo pagaderas como una opción criptomonedas. Se hace de uso cotidiano, tanto y en cuanto los bancos sumen a sus plataformas medios de pago cripto, que los empleadores acepten cripto como medio de pago y a su vez se volteen y le paguen a sus trabajadores con cripto, para que de alguna manera el ecosistema comience entonces a moverse en función del uso más regular de todas estas tecnologías. Pienso que de alguna manera las empresas tendrían que estar viendo eso, más que crear una reserva estratégica.

Desde el caso PDVSA-Cripto hubo una especie de pausa en este sector, sin embargo, la crisis cambiaria ha hecho que esto vuelva a ponerse en auge. ¿Cómo ve esta situación en el mercado venezolano?

Es así, de alguna manera, no solamente el tema PDVSA-Crypto, la propia irrupción del petro y su uso obligatorio por parte de jubilados y pensionados. Este pago de gasolina en petro, este pago de pensiones en petro, este anclar todas las cosas al petro, yo creo que eso al final de cuentas no tuvo el mejor resultado, e hizo que muchas personas al recibir esto se voltearan y trataran de salir del token gubernamental lo más rápido posible para transformarlo en otra cosa, en Bitcoin, en Dash, en Ether, en BNB, en cualquier otra criptomoneda.

Advertisement

Si es el caso de dejarlo en Crypto, si no lo pasaban directamente a Bolívares. Efectivamente aquí vemos cómo, más allá de lo vivido de lo pasado, Venezuela tiene que una cancha bastante recorrida para el uso de las crypto y de alguna forma esto prepara el mercado venezolano para una mayor adopción, mucho más que otros países.

¿Recomienda a los venezolanos de a pie también mirar al mercado de las criptomonedas?

Principalmente los venezolanos de a pie, porque las criptomonedas fueron pensadas para las personas de a pie, no para las empresas ni para los gobiernos.

Desde el punto de vista ideológico están pensados así. Es allí donde hay que educarse para hacer esto bien, que los mecanismos de pago sean sencillos, sean intuitivos, que no sea nada complejo, porque al final de cuentas las criptomonedas surgen principalmente como medios de pago alternativos al bolívar, al dólar y al sistema financiero tradicional. Los primeros que tienen que estar en la lista para sumarse a aprender y utilizar esto diariamente son las personas de a pie.

¿Cree que USDT se convertirá en una referencia de valor en Venezuela en el corto, mediano y largo plazo?

Advertisement

No creo que se convertirá, ya lo es, dentro de estos indicadores que el Ejecutivo solicitó desactivar, desarticular, estos indicadores digitales, calculaba un precio alternativo al dólar y toda esta cosa, uno de los componentes era el tipo de cambio de criptoactivos estables, BUSD, USDT y BUSD, es decir, el criptoactivo de Tether, Circle y Binance. Esos tres se utilizaban como marcadores para el precio en Venezuela.

Entonces ya de alguna manera, sea dólar físico, sea digital, sea dólar estable en criptoactivos, cualquiera que este sea, el venezolano yo creo que no distingue entre eso tanto y en cuanto le ayude a solventar sus problemas. Ya se convirtió en una referencia del valor, una referencia del uso para la Venezuela que tenemos de hace una buena cantidad de años, un secreto a voces, que eso está así; aquí lo importante es saber si la legislación permite, que de hecho lo hace en Venezuela, usar estas cosas, estas herramientas y luego qué tan educado estamos para entender su correcto uso, para no ser presas de fraudes o estafas, que eso también está pasando mucho.







