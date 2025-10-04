Stalin González afirma que el decreto de conmoción exterior “no resolverá” la "crisis" en Venezuela

Caracas/Foto: Cortesía.- El opositor Stalin González aseveró este sábado que el decreto de “conmoción exterior”, aprobado el pasado lunes por la administración de Nicolás Maduro, no resolverá la “grave crisis” política y económica que se registra en Venezuela.

Desde su cuenta de X, el dirigente sostuvo que la nación necesita “madurez política” y propuestas de todos los sectores sociales para solucionar los “problemas” que vive la población venezolana.

“Ni el decreto de conmoción exterior ni las salidas mágicas resolverán la grave crisis que atraviesa el país. Venezuela necesita madurez política, encuentro y propuestas creadas por los distintos sectores de nuestra sociedad, que permitan buscar soluciones a tantos problemas”, compartió.

Ante esto, González llamó a terminar con el “radicalismo, persecución y amenazas”, acciones que considera solo “han generado una herida profunda” en las comunidades del país.

El pasado 24 de septiembre González rechazó toda forma de “injerencia militar extranjera” a Venezuela, y puntualizó que todos los problemas internos deben resolverse en el país.

