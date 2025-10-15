País
Stalin González: "Defender la esperanza y rescatar nuestro futuro no es solo una consigna, es una responsabilidad”
Instó a la acción colectiva y a la "fe en la capacidad de cambio" de la nación, destacando que es el momento de "creer"
Caracas/Foto: Archivo.- El dirigente político Stalin González hizo un llamado a la unidad y la responsabilidad ciudadana durante su intervención en el evento "Una Venezuela Democrática", celebrado este martes en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
En un comunicado publicado en Instagram, González enfatizó que la tarea de construir soluciones para el país trasciende el ámbito político y recae en la ciudadanía. "Defender la esperanza y rescatar nuestro futuro no es solo una consigna: es una responsabilidad que nos une como país", afirmó.
El político subrayó la necesidad de anteponer la identidad ciudadana a la afiliación política. "Antes que políticos, somos ciudadanos, y como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de construir soluciones que devuelvan la dignidad que nos pertenece como nación y como sociedad", señaló.
Además, instó a la acción colectiva y a la "fe en la capacidad de cambio" de la nación, destacando que es el momento de "creer", de trabajar unidos por la “reconstrucción democrática” y por un futuro en el que la “esperanza deje de ser un sueño y se convierta en realidad”.
“Se que la lucha ha sido larga y el camino doloroso. Pero miren a su alrededor: la esperanza no es un sueño ingenuo, es la valentía de los millones de venezolanos que no nos rendimos y que seguimos aquí luchando cada día”, aseveró.
