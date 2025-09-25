País
Stalin González rechaza "injerencia militar extranjera" y llama al diálogo para resolver conflictos de Venezuela
El político insistió en que la solución a la crisis política debe plantear desde lo establecido en la Constitución
Caracas/Foto: Archivo.- El opositor Stalin González rechazó este miércoles toda forma de “injerencia militar extranjera” a Venezuela, y puntualizó que todos los problemas internos deben resolverse en el país.
Lea también: Maduro inaugura en Caracas un “mega núcleo” de robótica para formar a futuros científicos
En una publicación en X, el dirigente sostuvo que el planteamiento del Gobierno de Nicolás Maduro de declarar un “estado de conmoción” no ayudará a “quienes más sufren”, sino que solo “incrementará” el “terror” entre la población más vulnerable.
González aseguró que aprobar el decreto constitucional serviría de “excusa” para afianzar el control interno y restringir las libertades fundamentales de la ciudadanía.
“Esto no es lo que los venezolanos clamamos. Durante años hemos exigido el respeto a nuestros derechos, a la soberanía de nuestra nación y soluciones que permitan superar el desastre en que han sumido al país”, apuntó.
Ante esto, insistió en que la solución al panorama político del país se debe plantear desde el respeto a lo establecido en la Constitución y a la decisión del pueblo.
“Si existen conflictos con otros países, el diálogo debe ser la base fundamental. Cualquier otro camino no hará más que profundizar la pesadilla que hoy vivimos”, aseveró.
Como venezolanos debemos rechazar toda forma de injerencia militar extranjera, porque los problemas de los venezolanos nos corresponden resolverlos a nosotros mismos. Sin embargo, declarar un estado de conmoción no ayudará a quienes más sufren. Por el contrario, solo incrementará…— Stalin González (@stalin_gonzalez) September 24, 2025
Gobierno evalúa declarar "estado de conmoción exterior"
La reacción de González se produce un día después de que Nicolás Maduro recibiera una propuesta para declarar a Venezuela en "estado de conmoción exterior" y activara a todas las instituciones y ciudadanos para que respondan a las “amenazas o ataques” desde el extranjero.
En una reunión del Consejo de Estado, el mandatario aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo de “una amplia mayoría” de la población venezolana, puntualizando que más del 90% rechazan las acciones militares desplegadas por la administración del presidente Donald Trump en aguas del Caribe.
Asimismo, manifestó que existe “un rechazo” en toda la comunidad latinoamericana y precisó que las tensiones con EE. UU. podrían escalar a una “guerra catastrófica” que afectará a todas las naciones.
A pesar de esto, el líder del chavismo aseveró que “mientras más amenazas se vierten sobre el país, más fervor hay aquí”, explicando que el pueblo se está “organizando solo” para “combatir” al “imperialismo”.
Cabello acusa a Machado de “ofrecerle” el territorio venezolano al “narcotráfico”
Stalin González rechaza "injerencia militar extranjera" y llama al diálogo para resolver conflictos de Venezuela
Maduro inaugura en Caracas un “mega núcleo” de robótica para formar a futuros científicos
Reportan fuerte sismo en varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Jorge Rodríguez pide a los sectores “unirse” para detener la “patraña” contra Venezuela
Unión y Cambio afirma que Venezuela “clama por soluciones reales” ante la “crisis generalizada”
Guyana advierte que las acciones de Venezuela en el Esequibo "son una amenaza"
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
Pagan nuevo bono por la Plataforma Patria: ¿a quiénes va dirigido?
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
Tendencias
-
Economía2 días.
Pagan nuevo bono por la Plataforma Patria: ¿a quiénes va dirigido?
-
Vitrina2 días.
Hallan muertos en México a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown tras 6 días desaparecidos
-
Deportes1 día.
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua
-
La Lupa1 día.
Desmantelan complot que amenazaba incomunicar a Nueva York durante la Asamblea de la ONU
-
Mundo1 día.
“Los vamos a bombardear hasta que dejen de existir”: Trump advierte desde la ONU sobre acciones en el Caribe
-
Economía1 día.
ExxonMobil invertirá US$6.800 millones en su séptimo proyecto petrolero en Guyana
-
Mundo1 día.
Lula desde la Asamblea de la ONU: “El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”
-
Tecnología1 día.
NASA elige a los nuevos candidatos a astronautas "All-American 2025"