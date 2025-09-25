Stalin González rechaza "injerencia militar extranjera" y llama al diálogo para resolver conflictos de Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- El opositor Stalin González rechazó este miércoles toda forma de “injerencia militar extranjera” a Venezuela, y puntualizó que todos los problemas internos deben resolverse en el país.

En una publicación en X, el dirigente sostuvo que el planteamiento del Gobierno de Nicolás Maduro de declarar un “estado de conmoción” no ayudará a “quienes más sufren”, sino que solo “incrementará” el “terror” entre la población más vulnerable.

González aseguró que aprobar el decreto constitucional serviría de “excusa” para afianzar el control interno y restringir las libertades fundamentales de la ciudadanía.

“Esto no es lo que los venezolanos clamamos. Durante años hemos exigido el respeto a nuestros derechos, a la soberanía de nuestra nación y soluciones que permitan superar el desastre en que han sumido al país”, apuntó.

Ante esto, insistió en que la solución al panorama político del país se debe plantear desde el respeto a lo establecido en la Constitución y a la decisión del pueblo.

“Si existen conflictos con otros países, el diálogo debe ser la base fundamental. Cualquier otro camino no hará más que profundizar la pesadilla que hoy vivimos”, aseveró.

Gobierno evalúa declarar "estado de conmoción exterior"

La reacción de González se produce un día después de que Nicolás Maduro recibiera una propuesta para declarar a Venezuela en "estado de conmoción exterior" y activara a todas las instituciones y ciudadanos para que respondan a las “amenazas o ataques” desde el extranjero.

En una reunión del Consejo de Estado, el mandatario aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo de “una amplia mayoría” de la población venezolana, puntualizando que más del 90% rechazan las acciones militares desplegadas por la administración del presidente Donald Trump en aguas del Caribe.

Asimismo, manifestó que existe “un rechazo” en toda la comunidad latinoamericana y precisó que las tensiones con EE. UU. podrían escalar a una “guerra catastrófica” que afectará a todas las naciones.

A pesar de esto, el líder del chavismo aseveró que “mientras más amenazas se vierten sobre el país, más fervor hay aquí”, explicando que el pueblo se está “organizando solo” para “combatir” al “imperialismo”.