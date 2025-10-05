Vitrina
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
La determinación sobre el contenido de la plataforma de streaming se enmarca en un periodo de cambios significativos para Fernández
Caracas/Foto: Archivo.- La Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, anunció públicamente su decisión de eliminar la plataforma de streaming Netflix de su hogar, al considerar que su contenido dejó de ser beneficioso para su núcleo familiar.
Lea también: El conmovedor mensaje de la hija de Mónica Spear por el cumpleaños de la actriz
En una publicación en su perfil de X, la exreina de belleza indicó que la decisión la tomó en consenso con su esposo, Ender Iniciarte, tras una conversación sobre el uso de esta aplicación.
"Hace días hablando con mi esposo llegamos a la conclusión: Llegó la hora de eliminar Netflix. Para nosotros como familia NO aporta nada bueno su contenido”, escribió, sin especificar qué series o películas motivaron su decisión.
La venezolana, conocida por su histórica victoria como la primera Miss Universo en recibir la corona de una compatriota (Dayana Mendoza), ha adoptado un estilo de vida dedicado al cristianismo y la fe.
La determinación sobre el contenido de la plataforma de streaming se enmarca en un periodo de cambios significativos para Fernández.
Hace algunas semanas, la exmiss Venezuela compartió en redes sociales que se había sometido a una cirugía para retirarse los implantes mamarios por motivos de salud. Sobre este proceso, la madre de dos niños expresó sentirse "orgullosa de decir que estoy libre de implantes mamarios," priorizando su bienestar para su familia.
Hace días hablando con mi esposo llegamos a la conclusión: Llegó la hora de eliminar Netflix. Para nosotros como familia NO aporta nada bueno su contenido…— Stefanía Fernández (@StefaniaFKrupij) October 3, 2025
Colombia confirma negociaciones para la liberación de connacionales detenidos en Venezuela
Capriles califica de "lamentable" la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre el TPS
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
Guyana recibirá asistencia tecnológica y radares de vigilancia de Francia ante tensiones en el Caribe
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
Planeó agresión contra su madre, pero terminó en femicidio: detenida adolescente en Apure
Reportan la muerte del exdiputado de la AN electa en 2015, Luis Stefanelli
Ranking de la Bolsa en septiembre: Grupo Químico fue la acción con mayor rendimiento
Petro rechazó sobrevuelo de "aviones de combate" de EE. UU. cerca de Venezuela
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
Venezuela exige a EE. UU. cesar "postura guerrerista" tras "incursión ilegal" de aeronaves
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
Tendencias
-
Vitrina1 día.
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
-
País2 días.
Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.
-
Mundo1 día.
Maestra argentina ataca a una niña venezolana por defender a su compañera: “Vuélvase a su país”
-
Vitrina1 día.
"Me espera una operación": Osmariel Villalobos comparte detalles de su tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer
-
Mundo2 días.
Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump retirar protecciones migratorias a cerca de 300.000 venezolanos
-
Vitrina2 días.
Dayana Mendoza será mamá por segunda vez: la Miss Universo 2008 comparte imagen de su pancita
-
Mundo1 día.
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
-
Mundo1 día.
"Operación Tridente": la polémica decisión de Milei que permite a soldados de EE. UU. realizar ejercicios militares en bases navales de Argentina