Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón

Caracas/Foto: Archivo.- La Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, anunció públicamente su decisión de eliminar la plataforma de streaming Netflix de su hogar, al considerar que su contenido dejó de ser beneficioso para su núcleo familiar.

En una publicación en su perfil de X, la exreina de belleza indicó que la decisión la tomó en consenso con su esposo, Ender Iniciarte, tras una conversación sobre el uso de esta aplicación.

"Hace días hablando con mi esposo llegamos a la conclusión: Llegó la hora de eliminar Netflix. Para nosotros como familia NO aporta nada bueno su contenido”, escribió, sin especificar qué series o películas motivaron su decisión.

La venezolana, conocida por su histórica victoria como la primera Miss Universo en recibir la corona de una compatriota (Dayana Mendoza), ha adoptado un estilo de vida dedicado al cristianismo y la fe.

La determinación sobre el contenido de la plataforma de streaming se enmarca en un periodo de cambios significativos para Fernández.

Hace algunas semanas, la exmiss Venezuela compartió en redes sociales que se había sometido a una cirugía para retirarse los implantes mamarios por motivos de salud. Sobre este proceso, la madre de dos niños expresó sentirse "orgullosa de decir que estoy libre de implantes mamarios," priorizando su bienestar para su familia.