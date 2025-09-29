Stephen Miller, el funcionario que ordenó los ataques a barcos venezolanos

Caracas/Foto: Cortesía. Stephen Miller, la mano que mece la cuna en la agresiva política de Donald Trump contra los inmigrantes, tiene una historia negra: a su obvia simpatía por los supremacistas blancos, su extremismo ideológico lo llevó a utilizar tácticas crueles como aquella de separar a las familias de los inmigrantes, dejando a miles de niños alejados de sus padres, una política que calificó como "una decisión sencilla" y ha permitido que cientos de niños aún permanezcan separados de sus familias.

Ahora, el diario The Guardian reveló que también fue Miller quien ordenó el ataque mortal contra las tres embarcaciones venezolanas sin haber cumplido con los pasos que obligaba la ley:

"Stephen Miller ha desempeñado un papel fundamental en la dirección de los ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes venezolanos, según tres personas familiarizadas con la situación", se lee en el diario londinense, donde aseguran que varias fuentes de la Casa Blanca revelaron que Miller autorizó al Consejo Nacional de Seguridad (HSC) para que se convirtiera en una entidad independiente durante este segundo mandato de Donald Trump y, como resultado, fue ese Consejo de Seguridad Nacional quien tomó la iniciativa de bombardear a los barcos venezolanos, una situación que mantuvieron con extrema cautela.

El papel de Miller y su enorme influencia sobre el presidente Trump, explica cómo los ataques a barcos venezolanos se han convertido en una prioridad principal y por qué Trump ha desplegado una fuerza militar extraordinaria en la región.

Los ataques a las embarcaciones, que han generado acusaciones porque constituyen un asesinato extrajudicial en aguas internacionales, han sido justificados por Miller al asegurar que "El Tren de Aragua es un cártel de la droga que gobierna Venezuela", como declaró a la prensa en la Casa Blanca a principios de este mes.

Sin embargo, la Casa Blanca aún no ha aportado pruebas concretas de que el Tren de Aragua se haya convertido en un instrumento del gobierno venezolano, al extremo de que un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó que las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros eran ilegales, "porque el gobierno no había cumplido con la importante carga de demostrar que el Tren de Aragua era un brazo del régimen de Maduro".

A las condenas por las políticas de Miller expresadas por las Naciones Unidas y numerosas organizaciones de derechos humanos que la calificaron como cruel, innecesaria y una violación del derecho internacional, se le ha sumado ahora la organización Common Cause, la cual ha decidido enfrentar a Miller y su licencia para atacar a comunidades enteras solo por su aspecto o lengua.

"La cruel visión de Miller ya es ley. Los agentes de inmigración ahora tienen luz verde para irrumpir en lugares de trabajo y de reunión, arrestar a personas por su apariencia o forma de hablar, y detenerlas violentamente sin el debido proceso, sean ciudadanos o no", señalan. Y en su portal solicitan que el Congreso intervenga para que Miller y los suyos no sigan actuando sin control "contra su campaña coordinada de abuso, represalias y corrupción, apoyamos firmemente el llamado del representante Robert García para que se investigue la mala conducta de Miller y exigimos que todos los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se unan a él...".

En Common Cause está disponible el formato para firmar la petición que exige una investigación al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes contra el abuso de poder de Miller. "Queremos demostrar que la ciudadanía no se quedará de brazos cruzados mientras la corrupción y la crueldad sigan sin control.", explican.

La presencia militar estadounidense desplegadas en el Caribe y muchas asentadas y entrenando en Puerto Rico, incluye al grupo anfibio de preparación Iwo Jima —que incluye los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale con 4.500 marineros a bordo— y la 22.ª unidad expedicionaria de marines, con 2.200 infantes de marina, según informó The Guardian.

