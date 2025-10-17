Sucesos
Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
Quedó a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui
Caracas/Foto: Cicpc.- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en El Tigre, estado Anzoátegui, a un joven de 19 años, identificado como José Luis Solórzano Márquez, por el delito de "acceso indebido", después de que se aprovechara de la confianza para hacer varios pagos móviles a su propia cuenta.
De acuerdo con la información ofrecida por el director del organismo, Douglas Rico, la detención se llevó a cabo en el sector Cincuentenario, calle 8, parroquia Edmundo Barrios.
"Solórzano, valiéndose de la confianza de su vecino, le solicitó el teléfono móvil prestado para ingresar indebidamente a la cuenta bancaria de la víctima, donde se realizó diversos pagos a su propia cuenta bancaria a través de la modalidad de pago móvil", dijo Rico vía Instagram.
Como parte del procedimiento, se colectó como evidencia un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto G9, utilizado para cometer el robo.
El detenido quedó a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui.
