Mundo
Suben a 15 los muertos en Brasil por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas
La cartera de salud informó que, al momento, se investigan cincuenta casos de intoxicación para definir si efectivamente se causó por el metanol y se descartaron otros 635 diagnósticos
Caracas/Foto: EFE.- El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este viernes al menos 15 muertos y 58 casos de intoxicación con metanol tras consumir bebidas alcohólicas adulteradas.
En su más reciente actualización, la cartera de salud informó que, al momento, se investigan cincuenta casos de intoxicación para definir si efectivamente se causó por el metanol y se descartaron otros 635 diagnósticos.
El estado de São Paulo, el más poblado del país, sigue liderando la cantidad de muertes (9) y de casos confirmados (44) por el consumo de destilados adulterados, refirió EFE.
Los primeros casos detectados en septiembre
El resto de las víctimas se reparten entre Pernambuco (3) y Paraná (3), mientras las autoridades mantienen nueve fallecimientos más bajo investigación para determinar la causa.
El Ministerio de Salud brasileño instauró de forma extraordinaria una sala de situación con actualización trisemanal, con el objetivo de monitorear de forma continua la ocurrencia de casos de intoxicación por esta sustancia en todo el territorio nacional.
Los primeros casos de intoxicación por metanol comenzaron a conocerse a fines de septiembre y, desde ese momento, las autoridades brasileñas han abierto varias investigaciones para descubrir la fuente de contaminación de las bebidas alcohólicas.
