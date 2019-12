Caracas/ Foto: Noticiero Digital. Un hombre disparó este lunes contra un grupo de policías en la ciudad de Columbus, en Estados Unidos, sin embargo, hasta los momentos no se registraron personas heridas.

La información la dio la reportó la Policía de Columbus a través de un tuit: “Ahora. Disparos cerca de Apple Blossom Lane al oeste de Columbus, en zona residencial. Aléjese del área. Daremos más detalles cuando estén disponibles”. Acotaron que funcionarios de patrullaje, equipo SWAT y negociadores de rehenes están negociando con el delincuente. Además, como medida de precaución cerraron las escuelas aledadañas.

El pasado 10 de diciembre también se registró un tiroteo en la ciudad de Jersey City, en Nueva Jersey, Estados Unidos, que dejó seis fallecidos en una tienda.

Uno de los que murió es un agente de policía y otros dos fallecidos son sospechosos de ser responsables del hecho.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:











Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)

Male firing multiple shots.

Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.

STAY OUT OF THE AREA.

*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019