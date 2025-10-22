Suspenden acto en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Monumental

Caracas.- La Arquidiócesis de Caracas anunció este miércoles que la Gran Fiesta de la Santidad, programada para celebrarse este sábado 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, fue suspendida como acto central y se trasladará a cada una de las parroquias y comunidades de la Gran Caracas.

La decisión responde a razones de seguridad, capacidad y logística, luego de que el número de fieles inscritos superara ampliamente el aforo permitido del estadio, según explicó en una rueda de prensa el párroco de la Basílica Santa Teresa de Caracas, Armelim De Sousa Andrade.

“El deseo de participación creció de manera exponencial, sobre todo después de la canonización. La fe de nuestro pueblo desbordó la capacidad física del Monumental”, señaló.

Por su parte, el director de la Comisión Central para la Canonización, Alejandro Marius, señaló que se recibieron más de 48.000 registros de intención de participación, cifra que, junto a las condiciones técnicas y de acceso, hizo inviable mantener el evento en un solo punto.

"La Gran Fiesta de la Santidad se vivirá en cada parroquia”

“Queremos cuidar la vida y garantizar que todos puedan celebrar. Por eso, hemos tomado una decisión pastoral: que la Gran Fiesta de la Santidad se viva en cada parroquia”, indicó.

Marius explicó que, en lugar de un único altar, “habrá muchos altares”, lo que permitirá que cada comunidad celebre la canonización de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles con misas y actividades especiales a partir de las 10:00 de la mañana.

La Arquidiócesis informó además que los materiales y elementos preparados para la ceremonia —como las 40.000 hostias elaboradas por las Siervas de Jesús, flores provenientes de Mérida y ornamentos litúrgicos alusivos a los nuevos santos— serán distribuidos entre las parroquias para asegurar que todas las comunidades participen del festejo.

La decisión se da tras una semana de celebraciones en el Vaticano, donde miles de peregrinos venezolanos participaron en las actividades por la canonización de los dos primeros santos del país.