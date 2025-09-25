Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?

Caracas / Foto: Archivo.- La Fundación Nuevas Bandas informó este jueves la suspensión de la edición número 35 del festival previsto para el 27 de septiembre de 2025 en la ciudad de Maracay, estado Aragua.

En un comunicado oficial, la organización explicó que la decisión se debe al "incumplimiento de los acuerdos de financiamiento por parte de la Alcaldía Girardot, lo que impidió garantizar las condiciones logísticas y financieras necesarias para el evento".

Asimismo, indicó que la suspensión se da "tras agotar todas las alternativas posibles, y lamentó no poder ofrecer la experiencia de calidad y seguridad que el público, artistas y aliados merecen".

“Esto nos impide ofrecer la experiencia de calidad y seguridad que nuestro público, artistas, aliados y equipo de producción merecen”, señaló la Fundación.

El festival, considerado el principal semillero de nuevas propuestas musicales en Venezuela, ha sido durante más de tres décadas un espacio cultural inclusivo y vibrante. Sin embargo, la Fundación aclaró que las circunstancias de este año "no permitieron mantener ese estándar".

La organización también expresó su agradecimiento a los artistas, aliados y patrocinantes que "cumplieron con sus compromisos", así como al público "que ha acompañado cada capítulo de esta historia".

Pese a la suspensión, la Fundación ratificó su compromiso con la música y los nuevos talentos, y adelantó a través de su cuenta en Instagram que el 2025 no se quedará sin actividades.

“Este 2025 no tendremos el Festival en la fecha prevista, pero eso no significa que la música se detenga. Al contrario: seguimos trabajando y la próxima semana anunciaremos nuevos eventos para reencontrarnos y seguir celebrando juntos el talento hecho en casa", aseguró.

Sobre el festival

Esta suspensión representa un contratiempo significativo para la escena musical venezolana, ya que el Festival Nuevas Bandas es el evento de su estilo más antiguo de Latinoamérica. Su historia se remonta a 1991, cuando surgió como la "1era Muestra de Bandas Pop de Caracas", y por más de tres décadas ha funcionado como el principal semillero de talento musical del país.

El festival está dedicado a promover el pop rock, el metal y sus variantes, operando mediante un mecanismo único donde las bandas emergentes son seleccionadas por un jurado especializado que elige a los ganadores, ofreciéndoles un impulso crucial en sus carreras.

A lo largo de su extensa trayectoria, el festival ha sido una plataforma fundamental para artistas que hoy son emblemáticos. Por sus escenarios han pasado desde leyendas fundacionales como Zapato 3, Desorden Público y Sentimiento Muerto, hasta pilares de los 90 y 2000 como Los Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro y La Puta Eléctrica, así como generaciones más recientes que incluyen a Viniloversus, La Vida Bohème, Los Mesoneros y Rawayana.