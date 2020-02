Swing Latino estará presente en el Super Bowl

View this post on Instagram











Hola mi Colombia, hola mi QUERIDA CALI.. Aquí estoy cumpliendo con mi destino, y lo más importante, representando a los que nos fajamos todos los días por sacar este gran estilo de baile CALEÑO. El mismo que HOY me confirma que es MARAVILLOSO. . . Por eso, el SUPER BOWL tendrá a la gran diva JLO @jlo , nuestra SHAKIRA @shakira y EL MULATO Y SU SWING LATINO, ORGULLO DE CALI COLOMBIA. . . #colombia #calico #valledelcauca #swinglatino #superbowl #2020 #elmulato #salsacaleña #feriadecali #dimesisoylatino @elmulatocabaret