Caracas. La diputada a la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, ofreció este lunes una rueda de prensa en la que aclaró diferentes puntos que la vincularon en una trama de corrupción junto al empresario Alejandro Betancourt. En ese sentido afirmó que solo se trata de un nuevo ataque del régimen contra parlamentarios que lo adversan. A su vez, acusó a Jorge Rodríguez de ser el artífice de lo que calificó como una “telenovela”. También se refirió a la incautación de una tonelada de oro venezolano en Aruba.

“Todos los que estamos en política en este país sufrimos lo mismo que el resto de la población venezolana. La publicación en un medio en Miami de un artículo, que nada tenía que ver con el título fue obra del régimen, que continúa atacando sistemáticamente a quienes lo adversamos. El mentiroso compulsivo (Jorge Rodríguez) dijo que yo le prestaba servicios a Alejandro Betancourt, a quien no conozco, solo conozco sus actuaciones de venderle plantas usadas como nuevas a Venezuela a través de lo que publican los medios. Supuestamente estaríamos involucrados en una tramoya para financiar a Voluntad Popular”, comentó.











Adrián aseguró que estos ataques se producen como represalia, luego de que el presidente (E) Juan Guaidó afianzó el respaldo de la comunidad internacional para llevar a cabo elecciones libres y justas: “Vamos de frente con el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

“Lo cierto es que la dictadura sabe también que está perdiendo el apoyo de Rusia. Hay negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos (EE. UU. ) y Rusia, con la finalidad de destrabar el tema venezolano, y en esas condiciones el ministerio de propaganda pretende empañar esas acciones internacionales”, añadió.

La parlamentaria fue enfática en aseverar que nunca estuvo involucrado en la operación con la que se relaciona. A su juicio, se trata de una estrategia de desinformación que promueve Nicolás Maduro, con el objetivo de “empañar un proceso que está en pleno desarrollo”.











El ministro de Comunicación e Información del régimen, Jorge Rodríguez, ofreció este sábado declaraciones sobre la presunta trama de corrupción que involucra al bolichico Alejandro Betancourt; a la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Tamara Adrián, y al presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, de manejar “la fortuna que se utiliza para atentar contra Venezuela”, por lo que mostró ante la prensa una serie de videos que “demuestra” el financiamiento en millones de dólares para las acciones políticas contra el régimen de Nicolás Maduro.

Incautación de oro en Aruba

Por otra parte, Adrián se refirió al avión venezolano en el que se incautó una tonelada de oro proveniente de Aruba. Recordó que no es la primera ocasión en la que suceden este tipo de hechos.

“Una vez en Uganda, donde se pretendía fundir el oro para quitarle sello venezolano y ponerle sellos ugandeses. Se vio como Aruba que no produce oro, se convirtió en el primer exportador de oro en 2019, eso no es síntoma si no es de que se trata de un Estado delincuente que trafican con todo lo que tiene Venezuela. También se han incautado cajas llenas de dólares o euros. La coincidencia que desconocía de que el avión donde trasladaron el oro incautado salió en un video durante los denominados ejercicios militares que realizó el régimen”, aseveró.

La diputada cerró acotando que se está trabajando para organizar unas elecciones presidenciales libres en Venezuela, que sea financiada por recursos protegidos por el Gobierno de Juan Guaidó.

Comentarios

comentarios