Tapices de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles ya están en el Vaticano

Caracas / Foto: Captura de pantalla. A pocos días de la histórica canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el Vaticano presentó un majestuoso tapiz que se exhibirá en la Plaza de San Pedro, como homenaje previo a la ceremonia religiosa que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en Roma.

El momento fue captado por el periodista José Arnaldo Mujica, quien compartió imágenes de la instalación de los tapices en sus redes sociales. “Cada detalle, cada aplauso y cada lágrima reflejan la fe y la devoción de todo un pueblo que lo lleva en el corazón”, escribió Mujica.

Desde Venezuela también se están planificando actividades en diferentes estados del país, especialmente en Isnotú, estado Trujillo, donde nació José Gregorio Hernández. Las autoridades locales han intensificado los preparativos para garantizar la seguridad y logística de los eventos que se llevarán a cabo en este lugar emblemático.

En el Estadio Monumental de Caracas también se llevará a cabo actividades previas que incluirán una vigilia nacional a partir de este sábado, así como una misa central en la Iglesia de La Candelaria, con transmisión en vivo de la ceremonia en Roma.

José Gregorio Hernández, venerado como el “Médico de los pobres”, es considerado símbolo de la unión entre la ciencia y la fe en Venezuela. Por su parte, la madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, es recordada como ejemplo de entrega religiosa, humildad y servicio.

Esta será la primera canonización de dos venezolanos en la historia, un acontecimiento que marca un hito espiritual y cultural para el país y para millones de fieles que durante décadas han mantenido viva su devoción.