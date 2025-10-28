"Te extrañaré el resto de mi vida": Camila Canabal anuncia el fallecimiento de su abuelita

Caracas/Foto: @camilacanabal.- La querida presentadora venezolana, Camila Canabal, compartió un emotivo mensaje con el que confirmó el fallecimiento de su abuelita, de quien hace poco se había despedido tras visitarla en Uruguay, sin tener la certeza de si la volvería a ver con vida.

En una publicación en Instagram, la animadora criolla compartió la partida física de su querida abuela. "Yo tenía algunos años preparándome para esto, porque el cuerpo un día se cansa de cargar el alma, se rinde y se va. Igual hoy, me traiciona la tristeza de saber que se acabó el tiempo, que ya no puedo verla más, que el viaje a Montevideo no tendrá la ilusión de su risa", inició su relato el lunes.

Admite que intentó alistarse para este momento, pero, metafóricamente hablando, dijo que "el fuego arde, toca la carne y el dolor tiene ganas de doler", aunque "toque agradecer".

"Hoy Uruguay se me puso frío y gris… Prometo, por los valores que me enseñaste, que siempre voy a esperar tu abrazo a mi llegada. No voy a dejar de ir, porque hacerlo sería dejarte morir", acuñó Camila Canabal.

"No cumpliste los 100 (años), pero ya no tienes edad, solo eternidad. Espero haber sido la nieta que merecías. Lo intenté cada día de mi vida, espero haber estado a la altura, porque 'la vida es en vida'", acotó, antes de cerrar con lo siguiente: "Te voy a extrañar el resto de mi vida, abuela".

Despedida previa

A inicios de mes, Canabal había dedicado una publicación a su abuela, donde reconocía no tener certeza de si la volvería a ver con vida cuando visitara Montevideo nuevamente, por lo que le escribió un conmovedor mensaje de despedida.

"Esta despedida dolió distinto porque cuando vuelva no sé si la voy a encontrar, así que recorrí su cuarto con mi mirada estacionada en espacios que jamás quiero olvidar", escribió.

"Fue como perderla antes de que haya ocurrido, pero no amanece nunca sin que el Sol haya salido. Me fui y una parte de mí quedó en ese cuarto donde, por primera vez en mi vida a mis casi 50 años, me despedí. Dios siempre sabe más, espero su voluntad", dijo en aquella ocasión, esperanzada de volverla a ver.








