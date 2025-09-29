Sucesos
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
La migrante venezolana Andrea Campos relató cómo un sujeto desconocido intentó degollarla mientras se dirigía a recoger a su hijo pequeño del colegio
Caracas / Foto: @andreaacamposb.- Andrea Campos, ciudadana venezolana residente en Lima, denunció el domingo que fue víctima de un intento de homicidio el pasado 24 de septiembre en horas de la tarde, frente a su domicilio.
Lea también: Abuela y vecino abusaron sexualmente de un niño de cinco años: ambos actuaban de forma independiente
En su cuenta de Instagram, Campos relató cómo un sujeto desconocido intentó degollarla mientras se dirigía a recoger a su hijo pequeño del colegio.
Según su testimonio, el atacante vestía una polera blanca, gorra, guantes, mochila y pantalones oscuros. Campos asegura que el individuo tenía "todo el acto estudiado" para evadir ser captado claramente por las cámaras de seguridad, lo que sugiere una premeditación.
"Ha sido enviado o contratado por alguien cuyo resultado era quitarme la vida de la manera más rápida posible", expresó la mujer.
Destacó que "no tiene problemas con nadie" y desconoce la identidad de su agresor, pero cree que fue vigilada durante varios días para estudiar su rutina, su dirección e incluso el colegio de su hijo.
"Estoy en pánico, tengo miedo, tengo terror. Desconozco quién me ha querido hacer esto y temo por mi vida", declaró Campos, quien afirma haber hecho todas las denuncias e informes necesarios ante las autoridades correspondientes.
"Nadie merece vivir con el miedo de que alguien te pueda matar. No merecemos que a ninguna mujer más le pase esto", concluyó.
Cabello asegura que Venezuela mantiene “postura crítica” frente a la ONU por “su falta de respuesta”
Stephen Miller, el funcionario que ordenó los ataques a barcos venezolanos
Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
Trump insiste en que impondrá arancel del 100 % a las películas "producidas fuera de EE. UU."
“Sigue respirando”: la serie de 6 capítulos que resurgió en Netflix y se ubica entre las más vistas en 2025
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos este 26 de septiembre
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
-
Sucesos1 día.
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
-
Economía23 horas.
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
-
Mundo1 día.
Rusia dice estar "muy preocupada" por la situación cerca de las aguas territoriales de Venezuela
-
Mundo1 día.
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
-
Mundo1 día.
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
-
Mundo19 horas.
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
-
Vitrina1 día.
“Ordinaria e hipócrita”: Carolina Tejera carga contra Norkys Batista