 "Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio

Caracas / Foto: @andreaacamposb.- Andrea Campos, ciudadana venezolana residente en Lima, denunció el domingo que fue víctima de un intento de homicidio el pasado 24 de septiembre en horas de la tarde, frente a su domicilio.

En su cuenta de Instagram, Campos relató cómo un sujeto desconocido intentó degollarla mientras se dirigía a recoger a su hijo pequeño del colegio.

Según su testimonio, el atacante vestía una polera blanca, gorra, guantes, mochila y pantalones oscuros. Campos asegura que el individuo tenía "todo el acto estudiado" para evadir ser captado claramente por las cámaras de seguridad, lo que sugiere una premeditación.

"Ha sido enviado o contratado por alguien cuyo resultado era quitarme la vida de la manera más rápida posible", expresó la mujer.

Destacó que "no tiene problemas con nadie" y desconoce la identidad de su agresor, pero cree que fue vigilada durante varios días para estudiar su rutina, su dirección e incluso el colegio de su hijo.

"Estoy en pánico, tengo miedo, tengo terror. Desconozco quién me ha querido hacer esto y temo por mi vida", declaró Campos, quien afirma haber hecho todas las denuncias e informes necesarios ante las autoridades correspondientes.

"Nadie merece vivir con el miedo de que alguien te pueda matar. No merecemos que a ninguna mujer más le pase esto", concluyó.