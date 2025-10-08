Connect with us

País

“Tenemos que prepararnos”: Padrino López advierte sobre posibles acciones de EE. UU.

Foto del avatar

Publicado

5 minutos.

/

Caracas.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió este miércoles sobre lo que calificó como una “amenaza seria” contra Venezuela, en referencia a las recientes operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe.

En desarrollo...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias