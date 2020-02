“Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur”: Lo que dijo Donald Trump sobre la cinta ‘Parasite’

Caracas.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó en un mitin de campaña la ceremonia de los premios Oscar, especialmente, por galardonar como “mejor película” y “mejor película internacional” a la cinta surcoreana del director Bong Joon-ho, ‘Parasite’.

“Cuán malos fueron los Premios de la Academia este año, ¿Los vieron? ‘Y el ganador es … una película de Corea del Sur’”, dijo Trump en medio de su discurso.











El mandatario estadounidense resaltó que su nación tiene conflictos comerciales con Corea del Sur, por esa razón, preguntó en el encuentro: “¿De qué demonios se trató todo eso?”.

“Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur y el comercio, ¿y además les dan la mejor película del año?”, cuestionó Trump, sin mostrar asombro.

Aseguró que no sabía si ‘Parasite’ era un buen largometraje: “Pensé que era la mejor película extranjera. No, fue la mejor”. Trump aprovechó su alocución para revelar sus gustos por los filmes clásicos al mencionar, ‘Lo que el viento se llevó’, además, afirmó que no le gusta ‘Brad Pitt’.











Los directivos de la cinta no pasaron desapercibidas las críticas de Trump, en respuesta, el distribuidor estadounidense de ‘Parasite’, Neon, dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Es comprensible, no puede leer”.

‘Parasite’ fue la película surcoreana favorita para ganar en las categorías “mejor película” y “mejor película internacional”, que la situaron por delante de ‘1917’, que ganó tres estatuillas.

Por otra parte, Pitt al recibir su reconocimiento de la Academia de Hollywood afirmó en su discurso que no es seguidor de Trump al hacer una referencia del juicio político que llevó a cabo en su contra: “Me dijeron que solo tenía 45 segundos aquí, que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana”, dijo Pitt.

President Donald Trump is apparently not a fan of “Parasite” https://t.co/d57asfL2MS pic.twitter.com/ZJWnbpqkiL — TIME (@TIME) February 21, 2020

Comentarios

comentarios