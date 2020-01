Thalía le dio la bienvenida al 2020 con una toalla en la cabeza

View this post on Instagram

Que mejor desayuno para arrancar un nuevo año que con un pastel de vainilla y dulce de leche con un buen cafecito! Al ratito lo desquitamos en el gym. Este año lo que quiero es comerme la vida sin culpa alguna y disfrutar de cada sorpresa. Como este pastel que me mando la bella @divinedelicaciescakes Yummy!!! Life is sweet!!!🎂💝🦄 #2020 #happiness #sweet #fun