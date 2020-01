‘Tiburones’, la canción de Ricky Martin que desató controversia en las redes

Caracas / Foto portada: Getty Images.- El cantante, actor y escritor puertorriqueño Enrique Martín Morales, conocido en la palestra musical como Ricky Martin, ha sido blanco de múltiples críticas por el controversial mensaje que envía a través de la letra y video de su nuevo sencillo ‘Tiburones‘, publicado el 24 de enero en YouTube.

Al principio del audiovisual, Martin, de 48 años de edad, camina en medio de efectivos de seguridad que buscar impedir una manifestación, al pasarlos, aparece una mujer en frente de ellos portando un pañuelo verde, característico de la campaña internacional que identifica a las mujeres que defienden el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Yo siempre he querido que se respete el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender”, dijo Martin padre de cuatro hijos en una entrevista con The Associated Press.