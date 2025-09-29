Tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja 4 muertos y 8 heridos: abaten al agresor

Caracas / Foto: AP.- Un hombre armado abrió fuego dentro de una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan durante un servicio dominical y prendió fuego al edificio, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras ocho. La policía abatió al sospechoso, informaron las autoridades.

Cientos de personas se encontraban dentro de la iglesia en el municipio de Grand Blanc cuando un hombre embistió la puerta principal con una camioneta pickup de cuatro puertas que llevaba dos banderas estadounidenses en la parte trasera, informó Associated Press.

Luego descendió del vehículo y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye. Los investigadores creen que incendió el edificio de forma deliberada.

Los agentes llegaron al lugar apenas 30 segundos después de la llamada al 911. El agresor fue abatido unos ocho minutos más tarde, tras enfrentarse en un tiroteo con dos oficiales que lo persiguieron cuando salió de la iglesia. Las llamas y el humo se extendieron durante horas antes de que los bomberos lograran controlar el incendio.

Las autoridades identificaron al atacante como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente del cercano poblado de Burton. No se precisó el motivo del ataque. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico y otros siete permanecen estables. Las autoridades continúan revisando los escombros del templo, donde ya se hallaron los cuerpos de dos de las víctimas, y no descartan encontrar más fallecidos.

Aún se desconoce el motivo

Los investigadores registran la residencia del sospechoso en Burton, pero no ofrecieron detalles adicionales, incluyendo si Sanford era miembro de la iglesia mormona. Este ataque se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en lugares de culto en Estados Unidos en las últimas dos décadas, entre ellos uno en agosto pasado, cuando dos niños fueron asesinados en una misa en Minneapolis.

El presidente Donald Trump declaró haber sido informado del tiroteo. En redes sociales, aplaudió la rápida respuesta del FBI, que envió 100 agentes al área, y pidió orar por las víctimas y sus familias.

La iglesia atacada está rodeada de un estacionamiento y un amplio jardín, cerca de zonas residenciales y de un templo de los Testigos de Jehová. Vecinos como Brad Schneemann relataron haber escuchado varias ráfagas de disparos hacia las 10:30 de la mañana.

Una comunidad religiosa y solidaria

Timothy Jones, miembro de otra congregación mormona a 15 minutos del lugar, contó que durante su propio servicio dominical la iglesia entró en confinamiento al enterarse de la tragedia. “Los domingos deberían ser un momento de paz y reflexión. Que ocurra un tiroteo en un templo lo hace aún más trágico”, expresó.

El ataque ocurrió un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a los 101 años. Según el protocolo, se espera que su sucesor sea Dallin H. Oaks.

Doug Anderson, portavoz de la iglesia con sede en Utah, afirmó que están en comunicación con la policía y pidió orar por la paz y la sanación de todos los afectados.

Impacto en la comunidad

El hecho conmovió también a comunidades vecinas. Enfermeras en huelga en el Hospital Henry Ford Genesys dejaron su protesta y acudieron a ayudar a los heridos. “Las vidas humanas importan más que nuestra disputa laboral”, declaró Dan Glass, presidente del sindicato Teamsters Local 332.La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, lamentó lo sucedido y calificó la violencia en lugares de culto como “inaceptable”. El alcalde de Grand Blanc, John Creasey, subrayó que, aunque el municipio y la ciudad cercana son entidades separadas, “somos una comunidad cohesionada, y este tipo de hechos son dolorosos para todos”.







