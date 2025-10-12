Tiroteo en bar de Carolina del Sur deja al menos cuatro muertos y veinte heridos

Caracas / Foto: The Independent.- Un tiroteo ocurrido este domingo 12 de octubre de 2025 en un bar de Carolina del Sur, Estados Unidos, dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas y unas veinte heridas, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se produjo en el Willie’s Bar and Grill, ubicado en la calle Martin Luther King Jr. Drive, en St. Helena Island, Carolina del Sur.

El Centro de Comunicaciones del Sheriff recibió múltiples llamadas poco antes de la 1:00 a. m. alertando sobre disparos en el establecimiento, donde se encontraban cientos de personas.

Al llegar al lugar, los agentes hallaron una multitud en estado de pánico y varias víctimas con heridas de bala. Muchos de los presentes corrieron hacia negocios y viviendas cercanas para refugiarse del tiroteo.

Los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) trasladaron a varias personas a hospitales locales, mientras que otras víctimas llegaron por cuenta propia en busca de atención médica. Cuatro de los heridos permanecen en condición crítica, y las autoridades confirmaron que cuatro personas fallecieron en la escena.

La Oficina del Forense del Condado de Beaufort no ha revelado las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.

El sheriff del condado calificó el hecho como “un trágico y difícil incidente para todos” y pidió paciencia mientras avanza la investigación. También informó que hay personas de interés bajo investigación, con apoyo de múltiples agencias policiales y cuerpos de bomberos de la zona.









