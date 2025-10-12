Mundo
Tiroteo en bar de Carolina del Sur deja al menos cuatro muertos y veinte heridos
El sheriff del condado de Beaufort calificó el hecho como “un trágico y difícil incidente para todos” y pidió paciencia mientras avanza la investigación
Caracas / Foto: The Independent.- Un tiroteo ocurrido este domingo 12 de octubre de 2025 en un bar de Carolina del Sur, Estados Unidos, dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas y unas veinte heridas, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort.
Lea también: Explosión en planta de explosivos militares en Tennessee deja 16 muertos
De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se produjo en el Willie’s Bar and Grill, ubicado en la calle Martin Luther King Jr. Drive, en St. Helena Island, Carolina del Sur.
El Centro de Comunicaciones del Sheriff recibió múltiples llamadas poco antes de la 1:00 a. m. alertando sobre disparos en el establecimiento, donde se encontraban cientos de personas.
Al llegar al lugar, los agentes hallaron una multitud en estado de pánico y varias víctimas con heridas de bala. Muchos de los presentes corrieron hacia negocios y viviendas cercanas para refugiarse del tiroteo.
Los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) trasladaron a varias personas a hospitales locales, mientras que otras víctimas llegaron por cuenta propia en busca de atención médica. Cuatro de los heridos permanecen en condición crítica, y las autoridades confirmaron que cuatro personas fallecieron en la escena.
La Oficina del Forense del Condado de Beaufort no ha revelado las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.
El sheriff del condado calificó el hecho como “un trágico y difícil incidente para todos” y pidió paciencia mientras avanza la investigación. También informó que hay personas de interés bajo investigación, con apoyo de múltiples agencias policiales y cuerpos de bomberos de la zona.
Maduro califica de “bruja demoníaca” a María Corina Machado y dice que el pueblo "quiere paz"
Tiroteo en bar de Carolina del Sur deja al menos cuatro muertos y veinte heridos
Ministerio de Transporte anuncia cierre parcial del puente San Pedro en Caracas durante tres semanas
Marina de EE. UU. moviliza aviones de combate F-35B en Puerto Rico en apoyo al Comando Sur
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
En el "Día de la Resistencia Indígena": Venezuela denuncia “colonialismo” estadounidense en el Caribe
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz "por su lucha por la democracia en Venezuela"
Estudiantes venezolanos lideran participación en el hackathon científico y social CoAfina 2025
Deplorable: ahogó a su prima de dos años en Tinaquillo porque "maltrató" a un perro
Machado dice que cuenta con Trump "para lograr la libertad" de Venezuela
"Espero que ayude a que su país consiga el diálogo": Petro sobre el Nobel de Paz de María Corina Machado
Alerta en Latinoamérica por Sorvepotel, un peligroso virus que se propaga rápidamente por WhatsApp
Tendencias
-
Mundo2 días.
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
-
País2 días.
Parlamento aprobó en primera discusión proyecto de ley para “integrar” el poder militar, policial y capacidades del pueblo
-
País2 días.
Llegan 167 migrantes venezolanos desde Estados Unidos, incluidos 8 niños
-
Mundo1 día.
“Tú no puedes vernos, pero nosotros sí”: la advertencia del Comando Sur desde el Caribe
-
Mundo1 día.
Israel rechaza liberar de prisión al líder palestino más popular
-
País1 día.
Padrino López asegura que el Gobierno hace “todo lo posible para evitar la guerra y mantener la paz"
-
País1 día.
Cabello acusa a EE. UU. de ejercer una "perversión mediática y psicológica" contra Venezuela
-
Vitrina1 día.
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por "violencia digital y mediática"