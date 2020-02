Tiroteo en Nueva York dejó dos policías heridos

Caracas/ Foto: AP. Un teniente de la policía de Nueva York recibió este domingo en El Bronx, solo 12 horas después de que un hombre armado emboscara y disparara contra dos agentes en las inmediaciones del mismo cuartel. Finalmente el sujeto se entregó luego de que se vio superado por los funcionarios de seguridad.

La policía de Nueva York alertó acerca de la situación a través de un tuit en el que le pidió a los neoyorquinos evitar el área de Southern Boulevard y la Avenida Longwood. Según el The New York Post, el incidente se registró dentro del Precinto 41, donde un hombre ingresó y disparó, hiriendo a un oficial, para el que se solicitó sangre.

Fuentes policiales le dijeron que un hombre fue detenido alrededor de las 8 am. del domingo, después del último tiroteo, ocurrido en el cuartel 41, entre la esquina de Southern Boulevard y Longwood Avenue, reseñó EFE.

Después de disparar en múltiples ocasiones a corta distancia dentro del recinto policial, el pistolero supuestamente colocó su arma en el piso y se colocó en el piso para rendirse tras acabársele las balas, dijo el comisionado de la policía Dermot Shea.

🚨 Recognize him? Help us identify the male depicted in these photos. @NYPDDetectives want to talk to him about the shooting of a NYPD Police Officer on Simpson Street in the Bronx.











Anyone with info call @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/7YZdEaKMvh

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 9, 2020