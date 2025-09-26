Mundo
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Los crímenes fueron transmitidos en vivo por Instagram para un grupo privado de una organización criminal vinculada al narcotráfico
Caracas / Foto: TN.- La población argentina se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 21, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, quienes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una vivienda de la localidad de Florencio Varela, en Buenos Aires.
Lea también: Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
Los crímenes fueron transmitidos en vivo por Instagram para un grupo privado de una organización criminal vinculada al narcotráfico.
Las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza, cuando abordaron una Chevrolet Tracker blanca que luego apareció incendiada en un descampado cercano a la casa donde ocurrieron los asesinatos.
Durante varias horas, fueron sometidas a torturas y violencia extrema antes de ser asesinadas individualmente.
Según informes de las autopsias a las que tuvo acceso el medio local TN, Lara Gutiérrez sufrió la amputación de los cinco dedos de la mano izquierda, cortes en la oreja y en el cuello, y su cuerpo fue parcialmente calcinado.
Brenda del Castillo presentaba fractura de cráneo, aplastamiento facial y un corte transversal en el abdomen; y Morena Verdi recibió múltiples golpes y fue asfixiada con una bolsa sobre la cabeza.
Vinculación al narcotráfico
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la transmisión en vivo del crimen tenía como objetivo enviar un mensaje de disciplinamiento dentro de la banda. Según testimonios, el jefe narco afirmó: “Esto le pasa al que me roba droga”, mostrando el carácter intimidatorio y planificado del homicidio.
La Justicia detuvo a cuatro personas, integrantes de dos parejas, una argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado y encubrimiento, quienes permanecen en prisión preventiva en el penal de Melchor Romero.
ÑLos investigadores creen que el crimen fue ordenado por un líder narco peruano de 23 años conocido como “Pequeño J” o Julito, que planificó desde la trampa que llevó a las jóvenes a la casa hasta la transmisión del asesinato.
Los cuerpos fueron encontrados en el fondo de la vivienda, dentro de una cámara séptica, rodeados de sangre, basura y tierra removida. La escena del crimen no contaba con custodia estricta, y un hombre ingresó a robar objetos mientras aún se realizaban peritajes, lo que generó cuestionamientos sobre los protocolos de preservación del lugar.
Los velatorios de Brenda, Morena y Lara se realizaron en San Justo, donde familiares y amigos exigieron justicia y reclamaron que los responsables paguen por el brutal asesinato. La madre de Lara, visiblemente afectada, pidió que se esclarezca el crimen y que las jóvenes descansen en paz, mientras las familias confirmaron que el entierro se llevará a cabo este viernes en el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura.
Funvisis: los Andes y las cordilleras Central y Oriental concentran la mayor actividad sísmica
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
El exdirector del FBI James Comey es acusado formalmente por "declaraciones falsas y obstrucción"
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
Trump firma un decreto para que TikTok siga operando en EE. UU.
Desmantelan complot que amenazaba incomunicar a Nueva York durante la Asamblea de la ONU
ExxonMobil invertirá US$6.800 millones en su séptimo proyecto petrolero en Guyana
Luto en el béisbol venezolano: falleció Buddy Bailey, histórico mánager de los Tigres de Aragua
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
“Los vamos a bombardear hasta que dejen de existir”: Trump advierte desde la ONU sobre acciones en el Caribe
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
-
Mundo2 días.
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
-
País2 días.
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
-
Mundo2 días.
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
-
País2 días.
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
-
Mundo2 días.
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
-
País2 días.
Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita
-
País1 día.
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas