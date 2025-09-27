Tom Holland dice que se siente mejor tras su lesión en el set de 'Spider-Man': "Me estoy recuperando"

Caracas / Foto: AP.- El actor británico Tom Holland, protagonista de la saga Spider-Man, informó que se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una conmoción cerebral mientras filmaba la película Spider-Man: Brand New Day en Glasgow, Escocia.

La producción se detuvo durante una semana tras el incidente ocurrido el 20 de septiembre durante una acrobacia. Holland fue trasladado al hospital para recibir atención y fue evaluado, aunque no requirió hospitalización. Ningún otro miembro del equipo resultó afectado.

En su cuenta de Instagram, el actor compartió un mensaje positivo con sus seguidores, agradeciendo a sus padres y a los organizadores de The Brothers Trust, la fundación familiar, por un evento reciente al que asistió junto a su prometida y coprotagonista Zendaya. “Siento haber tenido que irme temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando”, escribió Holland.

El rodaje de la película había comenzado el mes pasado en Escocia y Sony había programado su estreno originalmente para el 24 de julio de 2026, posteriormente aplazado al 31 de julio. Holland expresó que la pausa en la filmación le permitirá recuperarse plenamente antes de retomar las escenas.

El estreno de la película está previsto para el 31 de julio de 2026. En agosto pasado, Holland presentó el nuevo traje del superhéroe en su cuenta de Instagram, mostrando un diseño más cercano al de los cómics, con tonos rojos y azules más brillantes y una insignia de araña más grande que en las entregas anteriores.

Spider-Man: Brand New Day marcará la cuarta entrega del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), resultado de la colaboración entre Sony y Disney. La película retoma la historia de Peter Parker tras los acontecimientos de No Way Home, donde su identidad queda expuesta y recurre al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para lanzar un hechizo que haga olvidar a todos quién es. El conjuro provoca la llegada de otras versiones de Spider-Man y sus villanos de universos alternos, llevando a los héroes a unir fuerzas contra los enemigos.

La película estará dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, e incluirá a Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Entre las nuevas incorporaciones figuran Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance), mientras que Michael Mando regresa como Scorpion, personaje que apareció brevemente en Homecoming (2017).