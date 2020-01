Torrealba: Guaidó es un muchacho malcriado que no puede convocar sesiones de la AN

Caracas.- El vocero del chavismo, Francisco Torrealba, aseguró este miércoles que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, no tiene las competencias de convocar a ninguna sesión ordinaria o extraordinaria porque ya no es jefe del Poder Legislativo.

“El muchacho malcriado (Guaidó) no es presidente de la Asamblea Nacional, por lo tanto no puede convocar a nada (…) Guaidó insiste en mantener frente al país esa ficción de que él es presidente de la Asamblea”, dijo Torrealba durante una entrevista concedida al canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).











A su juicio, el Parlamento venezolano se ha convertido en un “campo de guerra” donde se han “agredido unos con otros”, ante eso, el oficialismo supuestamente pretende iniciar “un proceso de reinstitucionalización” que permita acabar con el “desmadre” en el hemiciclo.

Sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), el exdiputado del bloque del Gran Polo Patriótico sostuvo que de mantenerse la “omisión legislativa”, la sustitución de las autoridades estarán a cargo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen.

Estimó que las elecciones parlamentarias se podrían llevar a cabo en el tercer trimestre de este 2020, aunque dijo que los tiempos no están estipulados.











