Trabajador venezolano en Perú denuncia que fue amedrentado con cuchillo por "pura xenofobia"

Caracas/Foto: Archivo.- Un trabajador venezolano en Perú denunció que dos hombres lo amedrentaron con un cuchillo el pasado viernes 17 de octubre en la avenida Tingo María, de Lima, asegurando que todo se trató de un acto de un acto de xenofobia.

El hecho quedó registrado en video y muestra a dos hombres que trabajan como "jaladores" (personas que atraen clientes a los negocios) atacando al criollo a plena luz del día.

Las imágenes evidencian cómo el sujeto con cuchillo en mano acorrala al venezolano hasta derribarlo. Asimismo, amagan con apuñalarlo en todo momento, pero al final, la situación no terminó en un mal mayor.

En declaraciones en 24 Horas, el criollo habló del hecho y señaló que se trató de "pura xenofobia". "Cuando me lanzó una puñalada, me caigo. Intento evitar que me pegue al cuerpo, porque me lanzó a matar directamente a la cabeza", acuñó

El venezolano incluso afirmó que el atacante tenía varios días amedrentándolo, debido a que le molestaba su nacionalidad. "Todos los días pasaba y me decía que me quería matar", describió.

Precisó que ya había denunciado anteriormente al hombre peruano en dos comisarías. El agresor ya presentaba denuncias previas por violencia contra su pareja y robo.







