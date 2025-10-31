Tragedia en Cali: joven fallece tras participar en un reto de licor en discoteca (Video)

Caracas / Foto: Caracol Radio.- La muerte de María José Ardila, de 23 años, sacudió a la ciudad colombiana de Cali después de que participara en un reto de consumo de alcohol en una reconocida discoteca, en el que estaba en juego un premio de 1.500.000 pesos.

Según relató a Noticias Caracol, Andrés Ardila, padre de la víctima, la discoteca no contaba con personal médico ni ambulancia, y no había protocolos de seguridad para atender emergencias.

“Se vomitó, bronco aspiró su propio vómito y luego quedó sin respiración. La discoteca no tenía absolutamente nada, ni siquiera fueron capaces de llevar a mi hija al hospital”, denunció.

El reto consistía en una serie de pruebas que María José debía superar para obtener diferentes premios, culminando con la ingesta de ocho shots distintos a través de un pitillo que ofrecían 1.500.000 pesos.

Entre los desafíos anteriores figuraban tomar un cóctel doble en cinco segundos, tres shots en cinco segundos, una cerveza sin parar, tres shots sin usar las manos, y 13 segundos de aguardiente sin derramar nada. Según el padre, la joven logró completar casi todas las pruebas, pero al tomar un cóctel negro dijo que sabía horrible y perdió el conocimiento.

Tras desmayarse, fueron sus amigas quienes lograron sacarla del bar y buscar atención médica, ya que los taxistas se negaron a trasladarla por su estado de embriaguez. Un amigo cercano logró finalmente llevarla al hospital, donde recibió atención de urgencia. Andrés Ardila recordó que “fueron 17 minutos de reanimación y luchó dos días más en la UCI, pero su cerebro estuvo sin oxígeno más de tres minutos, lo que causó muerte cerebral. Finalmente, a las 4:00 p.m. del día siguiente, tomamos la decisión de desconectarla”.

El padre de María José expresó su consternación ante la situación: “Mis hijas y sus amigas están impactadas, no entendemos cómo estos casos siguen ocurriendo en Colombia todo el tiempo”.