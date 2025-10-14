Sucesos
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
Según datos, con esta tragedia, ya son 43 las personas que han muerto este año en accidentes mineros en el estado Bolívar
Caracas/Foto: Zoedan.- Al menos 14 personas fallecieron en El Callao, estado Bolívar, después de que las fuertes lluvias provocaran el colapso de una mina y el ahogamiento de las víctimas que trabajaban en la zona.
Lea también: Niña murió ahogada en el Zulia: cayó en un tanque subterráneo mientras jugaba
Las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) en la entidad dio a conocer la tragedia en su cuenta de Instagram. El organismo explicó que se instaló un puesto de comando para "coordinar las operaciones para recuperación de los 14 fallecidos" en la mina "Cuatro Esquinas de Caratal".
Zoedan dijo que los cadáveres se encontraban en tres pozos diferentes, por lo que iniciaron una primera de fase los trabajos de achique para "disminuir el nivel del agua" y posteriormente "evaluar labores de rescate" de los cuerpos.
Según Correo del Caroní, los mineros fallecieron en los pozos que contaban con entre 30 y 40 metros de profundidad. Durante la noche del domingo, la veta se inundó debido a las fuertes lluvias de ese día.
A la mina se presentaron diversos cuerpos como Protección Civil, Bomberos de El Callao, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dgcim, PNB, Sebin, entre otros.
Según datos, con esta tragedia, ya son 43 las personas que han muerto este año en accidentes mineros en el estado Bolívar.
Así fue el ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá (Video)
MTV da fin a una generación y cerrará varios de sus canales: ¿qué países se verán afectados?
SNTP denuncia "censura" en radios por informar sobre temas de "evidente interés público"
Luciendo el tricolor: Venezuela deslumbró con su traje típico en el Miss Grand International
Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá
Denuncian detención de Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela en Barquisimeto
Trump se enfurece por la portada que le dedicó Time
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País23 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Sucesos1 día.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología1 día.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
Vitrina2 días.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
País2 días.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
Economía1 día.
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
-
Sucesos1 día.
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes