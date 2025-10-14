Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias

Caracas/Foto: Zoedan.- Al menos 14 personas fallecieron en El Callao, estado Bolívar, después de que las fuertes lluvias provocaran el colapso de una mina y el ahogamiento de las víctimas que trabajaban en la zona.

Las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) en la entidad dio a conocer la tragedia en su cuenta de Instagram. El organismo explicó que se instaló un puesto de comando para "coordinar las operaciones para recuperación de los 14 fallecidos" en la mina "Cuatro Esquinas de Caratal".

Zoedan dijo que los cadáveres se encontraban en tres pozos diferentes, por lo que iniciaron una primera de fase los trabajos de achique para "disminuir el nivel del agua" y posteriormente "evaluar labores de rescate" de los cuerpos.

Según Correo del Caroní, los mineros fallecieron en los pozos que contaban con entre 30 y 40 metros de profundidad. Durante la noche del domingo, la veta se inundó debido a las fuertes lluvias de ese día.

A la mina se presentaron diversos cuerpos como Protección Civil, Bomberos de El Callao, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dgcim, PNB, Sebin, entre otros.

Según datos, con esta tragedia, ya son 43 las personas que han muerto este año en accidentes mineros en el estado Bolívar.