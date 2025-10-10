Tras 10 meses detenido: Jesús Armas recibió la visita de sus familiares

Caracas/Foto: Archivo.- Sairam Rivas, pareja de Jesús Armas, informó este jueves que el exconcejal opositor, detenido en diciembre de 2024, recibió la visita de sus familiares.

“Hoy quiero compartirles que, después de casi 10 meses de detención, durante los cuales no habíamos podido ver a Jesús debido a la negativa de su derecho a llamadas y visitas, finalmente ha podido tener contacto con su familia”, escribió Rivas en su cuenta de X.

Indicó que estos meses han sido “muy duros para nosotros como familia”; sin embargo, señaló que este 9 de octubre “por fin hemos podido hablar con él, y sus padres, por primera vez, han podido abrazarlo”.

“Jesús se mantiene firme y sólido en sus convicciones, con la certeza de que saldrá fortalecido en medio de tanta injusticia”, agregó.

Más información, en breve...

