Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas

Caracas / Foto: @douglasricovzla.- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron el homicidio de Estilito David Vargas Polanco, de 66 años, comerciante desaparecido desde febrero de 2024 en Carabobo.

Lea también: MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico

El caso se esclareció tras la localización de los restos, que fueron exhumados por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en una zona boscosa del sector El Socorro, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia.

La víctima había sido vista por última vez el 3 de febrero de 2024, cuando salió de su local en el Mercado Mayorista de Tocuyito. Su desaparición generó una investigación que, con trabajos técnico–científicos, permitió ubicar a los responsables identificados como Franklin Enrique Ayala Doria de 48 años, de nacionalidad colombiana, y Alí José Rincón Cardoza de 40 años.

De acuerdo con el Cicpc, Ayala había estudiado durante meses la actividad comercial de Vargas con la intención de robarle su vehículo. Cinco días antes del crimen, cavó junto a su cómplice un hueco de dos metros de profundidad para ocultar el cuerpo.

El día de los hechos, Ayala llevó al comerciante bajo engaños hasta su vivienda en El Socorro, donde junto a Rincón lo sometieron, golpearon y asfixiaron con una bolsa. Posteriormente, lo sepultaron en el lugar. El vehículo de la víctima fue desvalijado y las piezas que no pudieron vender fueron enterradas junto al cadáver.

Advertisement

Los detenidos fueron capturados en el mismo sector El Socorro y quedaron a disposición del Ministerio Público.