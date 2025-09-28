Sucesos
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
La víctima había sido vista por última vez el 3 de febrero de 2024, cuando salió de su local en el Mercado Mayorista de Tocuyito
Caracas / Foto: @douglasricovzla.- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron el homicidio de Estilito David Vargas Polanco, de 66 años, comerciante desaparecido desde febrero de 2024 en Carabobo.
Lea también: MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
El caso se esclareció tras la localización de los restos, que fueron exhumados por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en una zona boscosa del sector El Socorro, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia.
La víctima había sido vista por última vez el 3 de febrero de 2024, cuando salió de su local en el Mercado Mayorista de Tocuyito. Su desaparición generó una investigación que, con trabajos técnico–científicos, permitió ubicar a los responsables identificados como Franklin Enrique Ayala Doria de 48 años, de nacionalidad colombiana, y Alí José Rincón Cardoza de 40 años.
De acuerdo con el Cicpc, Ayala había estudiado durante meses la actividad comercial de Vargas con la intención de robarle su vehículo. Cinco días antes del crimen, cavó junto a su cómplice un hueco de dos metros de profundidad para ocultar el cuerpo.
El día de los hechos, Ayala llevó al comerciante bajo engaños hasta su vivienda en El Socorro, donde junto a Rincón lo sometieron, golpearon y asfixiaron con una bolsa. Posteriormente, lo sepultaron en el lugar. El vehículo de la víctima fue desvalijado y las piezas que no pudieron vender fueron enterradas junto al cadáver.
Los detenidos fueron capturados en el mismo sector El Socorro y quedaron a disposición del Ministerio Público.
Banquero venezolano se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank en Puerto Rico
El nadador tachirense Angelo Toscano se coronó campeón suramericano juvenil en Brasil
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
Gil se reunió con el secretario general de la ONU y dice que le transmitió "la verdad de Venezuela"
Orgullo vinotinto: Venezuela conquista el título en el Mundial de Aparte y Encierro de Ganado
“Ordinaria e hipócrita”: Carolina Tejera carga contra Norkys Batista
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
Maduro convoca a un simulacro nacional de preparación para desastres naturales
Tendencias
-
Vitrina7 horas.
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
-
Mundo1 día.
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
-
Mundo1 día.
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
-
Sucesos1 día.
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
-
Economía2 días.
Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos
-
País2 días.
María Corina Machado: "Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones"
-
Economía2 días.
Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos este 26 de septiembre
-
País2 días.
Maduro: “Frente a una amenaza, es obligación de cualquier persona defender la patria”