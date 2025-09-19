Tras diecinueve años: El lago de los cisnes regresa al Teresa Carreño

Caracas/Foto: @teatroteresacarreno.- El ballet “El Lago de los Cisnes”, compuesto por el ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, se apoderará de la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, a partir de este viernes 19 de septiembre.

Concebido a finales del siglo XIX y estrenado en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877, el clásico se presentará los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre, con funciones a las 11:00 am, 4:00 pm y 7:00 pm. Las entradas, con precios entre 5 y 50 dólares, pueden adquirirse en la página web de MakeTicket y en las taquillas del teatro.

La música en vivo estará a cargo de la Orquesta Municipal de Caracas, bajo la dirección de Daniel Gil, mientras que el Ballet del Teresa Carreño transportará al público a un mundo de fantasía con la reposición de la coreografía de la maestra Martha Iris Fernández.

“Es un reto gigantesco porque hablamos quizás de una de las partituras más densas y complejas del repertorio de Tchaikovsky, además con una dramaturgia importante que los bailarines nos van contando a través del cuerpo. Así que es una responsabilidad inmensa en la que estamos inmersos tanto la Orquesta Municipal de Caracas como el ballet del Teresa Carreño”, afirmó Gil en entrevista con la periodista Antonella Zingales.

Además, el Teatro Teresa Carreño realizará una proyección especial del documental “El lago de los cisnes”, que permitirá al público adentrarse en la historia y la magia de esta pieza universal.

La actividad contará con la presencia del maestro Carlos Paolillo, coordinador del Ballet, quien ofrecerá una explicación sobre los secretos y particularidades de la obra.

La entrada es libre, pero los asistentes deberán inscribirse previamente haciendo clic aquí, ya que el aforo es limitado.

Elenco y presentaciones

La función contará con distintos elencos. Oriana Zerpa asumirá el doble papel de Odette (cisne blanco) y Odile (cisne negro) el domingo 21 y viernes 26 de septiembre, acompañada de Jesús Duven como el príncipe Sigfrido. Por su parte, Anais di Filippo interpretará ambos personajes el sábado 20, domingo 21 y domingo 28, junto a Ricardo Reginfo en el rol de Sigfrido. Finalmente, Samara Moratinos y Bryan Barrios encarnarán a Odette, Odile y Sigfrido los días viernes 19, sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Una historia de amor y tragedia

El Lago de los Cisnes narra la historia del príncipe Sigfrido, quien se enamora de Odette, una princesa transformada en cisne por el malvado hechicero Von Rothbart. El ballet aborda temas universales como el amor, la lealtad y la lucha entre el bien y el mal. La dualidad de Odette y Odile añade una tensión dramática que representa tanto la inocencia como la seducción.

La obra fue concebida entre 1875 y 1876 y estrenada en 1877 con coreografía de Julius Reisinger, aunque en aquel entonces no logró conquistar al público ni a la crítica. El verdadero éxito llegó en 1895, cuando los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov reimaginaron la pieza, dotándola de mayor fuerza narrativa y profundidad emocional. Desde entonces, su versión se consolidó como una de las obras maestras más representativas del ballet clásico.

La música de Tchaikovsky para El Lago de los Cisnes es una de las más célebres e icónicas de la música clásica, distinguida por su riqueza melódica y emocional. El Tema del Cisne, interpretado por las cuerdas, simboliza la belleza y tristeza de Odette; los valses del tercer acto transmiten la fastuosidad del baile real; mientras que el final trágico retoma los motivos de Odette y Sigfrido, dejando una huella imborrable en el público.







