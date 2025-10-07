Tras dos años de guerra en Gaza, aún no hay una salida clara

Caracas / Foto: AP.- Dos años después del ataque de Hamás que desató la guerra en la Franja de Gaza, el grupo armado está debilitado pero no derrotado. Israel ha golpeado a sus enemigos en toda la región sin lograr sus principales objetivos, y el conflicto continúa sin un desenlace visible.

El ataque del 7 de octubre de 2023, el más mortífero en suelo israelí, dio inicio a una de las campañas militares más devastadoras desde la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva ha dejado decenas de miles de palestinos muertos, arrasado extensas zonas del territorio sitiado y provocado hambruna en varias áreas.

El conflicto se ha expandido más allá de Gaza. Israel combate a Hezbollah en Líbano, a milicias en Irak, Siria y Yemen, y ha librado una breve guerra con Irán, su principal adversario regional, que sufrió grandes pérdidas durante una ofensiva israelí de 12 días a inicios de este año.

A pesar de los golpes recibidos, Hamás mantiene 48 rehenes, de los cuales Israel estima que unos 20 siguen con vida, y conserva cierta presencia en las zonas más destruidas de Gaza.

Una nueva ronda de negociaciones de alto el fuego comenzó esta semana, impulsada por un plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, tanto su gobierno como el de su predecesor han fracasado en poner fin a los combates, pese a su apoyo clave a Israel.

Israel ha infligido severos daños a Irán y sus aliados, consolidándose como la potencia militar dominante en Oriente Medio. Sus operaciones demostraron una capacidad tecnológica y de inteligencia sin precedentes, con ataques selectivos que eliminaron a milicianos de alto rango, generales iraníes y científicos nucleares.

No obstante, sus victorias tácticas han tenido un alto costo político y humanitario. El país enfrenta un aislamiento internacional creciente y fuertes acusaciones de crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa por supuestamente utilizar el hambre como método de guerra, acusaciones que ambos rechazan.

La prometida normalización de relaciones con Arabia Saudí y otros países árabes luce cada vez más distante. Al mismo tiempo, el fracaso en rescatar a los rehenes, los casos de corrupción y las polémicas reformas judiciales impulsadas por Netanyahu han dividido profundamente al país, que enfrenta protestas masivas semanales mientras continúa la ofensiva en Gaza.

Hamás justificó el ataque de 2023 como un intento por devolver la causa palestina a la agenda internacional, y en parte lo consiguió. La guerra ha llevado a decenas de países occidentales y a la mayoría de la ONU a reconocer formalmente un Estado palestino. Además, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la ocupación israelí de Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza —territorios tomados en 1967— es ilegal y debe terminar.

Sin embargo, sobre el terreno, Israel ha reforzado su control sobre todo el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, reduciendo aún más las posibilidades de independencia palestina.

La ofensiva en Gaza ha desplazado al 90% de la población y destruido gran parte de su infraestructura. Las autoridades locales afirman que decenas de miles de palestinos han muerto y que tres cuartas partes del territorio están bajo control israelí. Ciudades enteras han sido borradas del mapa, los niños llevan dos años sin clases y la hambruna afecta a amplias zonas.

En Cisjordania, Israel ha intensificado sus operaciones militares y la expansión de asentamientos, incluyendo proyectos que dividen el territorio y dificultan la creación de un futuro Estado palestino viable.

Pese al desgaste, tanto Hamás como Netanyahu han sobrevivido políticamente.

Muchos palestinos culpan al grupo islamista por haber provocado la devastación, mientras que numerosos israelíes acusan al primer ministro de no negociar la liberación de los rehenes ni asumir responsabilidad por el mayor fallo de seguridad en la historia del país.

Netanyahu y Hamás, aún en pie

Hamás mantiene una estructura guerrillera debilitada pero funcional, capaz de reorganizarse si obtiene espacio. Podría reclamar una victoria política si logra intercambiar rehenes por una retirada israelí y la liberación de prisioneros.

Netanyahu, el líder con más años en el poder en Israel, ha resistido las presiones internas apoyándose en sus socios de extrema derecha que exigen continuar la guerra. Enfrentará elecciones el próximo año y podría perder si los rehenes no regresan y Hamás sobrevive, aunque su alianza con Trump podría mantenerlo a flote.

A comienzos de este año, existían esperanzas de una tregua. El equipo entrante de Trump impulsó un acuerdo de alto el fuego tras meses de mediación por parte del expresidente Joe Biden, Egipto y Qatar. El plan proponía reducir gradualmente las hostilidades y liberar a los rehenes.

Sin embargo, en marzo Israel rompió la tregua con un bombardeo masivo tras imponer un bloqueo total a Gaza de más de dos meses. Trump no criticó la acción e incluso sugirió convertir Gaza en un destino turístico tras el conflicto.

Tanto Biden como Trump han proporcionado miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel y lo han protegido de los llamados internacionales al cese del fuego, permitiendo a Netanyahu continuar con su estrategia de “victoria total” sobre Hamás.

El nuevo plan de paz de la Casa Blanca propone que Hamás libere a todos los rehenes, entregue el poder y se desarme. A cambio, Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos y se retiraría de gran parte de Gaza, mientras Estados Unidos garantizaría la reconstrucción y ayuda humanitaria. Gaza quedaría bajo administración internacional, sin una ruta clara hacia su reunificación con Cisjordania.

Hamás ha dicho estar dispuesto a liberar rehenes y transferir el poder a otras autoridades palestinas, pero insiste en que el resto del plan requiere más negociación. Israel, por su parte, amenaza con reanudar la ofensiva si las conversaciones se prolongan demasiado.

Incluso si el conflicto cesa, la reconstrucción de Gaza podría tardar años o generaciones, y el enfrentamiento histórico entre israelíes y palestinos seguiría siendo tan volátil como siempre.

