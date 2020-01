Tras un año de la jura de Guaidó como presidente: ¿Sigue lejos la salida de Maduro del poder?

Caracas.- Foto de portada: Cortesía Associated Press.- La salida del poder de Nicolás Maduro no está a la vista. O al menos no a corto plazo. Mientras tanto, el régimen aprovecha la traición de algunos diputados originalmente opositores para dinamitar el Parlamento, intervenir los partidos políticos y procurar las elecciones de la Asamblea Nacional en un escenario favorable, toda vez que las encuestas señalan que Juan Guaidó, quien ya cumple un año de su jura como presidente encargado, triplica en intención de voto a Nicolás Maduro, y que el piso del oficialismo se mantiene incólume en 20 puntos.

Le puede interesar: Nicolás Maduro pidió enterrar para siempre un invento de Hugo Chávez

Era 23 de enero de 2019. Una entusiasta multitud se congregó en la plaza Juan Pablo II, al este de Caracas, para escuchar un discurso de Juan Guaidó, jefe del Parlamento. Flanqueado por Edgar Zambrano (AD) y Stalin González (UNT), tras varios minutos de pronunciamiento, la multitud exigía una juramentación. Guaidó guardó silencio, sacó la Constitución, y soltó la frase que alborotó a la concurrencia:











“Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución de la República, ante Dios todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la Unidad, juro (ovación) asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”.

Pero un año después, no ha cesado la usurpación de Maduro, quien se reeligió como presidente en un cuestionado proceso comicial en mayo de 2018. La oposición, liderada por Guaidó y con el respaldo de al menos cincuenta países -entre ellos Estados Unidos-, centró esfuerzos en la operación de ingreso de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, con los consabidos resultados. El régimen de Maduro, especialista en el uso de la fuerza, aceptó el reto y ganó, pese a que algunos oficiales de bajo rango desertaron de la Fuerza Armada y otros cuerpos, huyendo a Colombia.

El discurso de la Administración de Donald Trump se centró, esencialmente, en la amenaza de más sanciones, y en “exhortos” recurrentes a oficiales de la Fuerza Armada para que respaldaran a Guaidó y no a Maduro. Hubo ofrecimiento de garantías. Habrá amnistía para quienes colaboren, anticipaban varios altos cargos de Trump. La Fuerza Armada, infiltrada hasta los tuétanos por funcionarios cubanos, no se inmutaba ante el llamado de Guaidó.











Las convocatorias de calle fueron mermando paulatinamente, aunque todavía se mantenían vigorosas. La oposición aprovechaba -y agotaba- el músculo de las protestas callejeras. En la madrugada del 30 de abril, un grupo de oficiales se rebeló en contra del régimen y se atrincheró frente a la Base Aérea La Carlota. Allí llegaron Edgar Zambrano y un recién liberado Leopoldo López, además de Guaidó y otros legisladores. Pero a las 7 de la mañana la operación había fracasado.

Maduro calificó los hechos como “una escaramuza golpista“, y usó el alzamiento como excusa para allanar ilegalmente a través de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, la inmunidad de una treintena de diputados, incluyendo el secuestro de Edgar Zambrano.

Luego vino la decepción. La decepción de la calle. Guaidó llamó a la protesta permanente, pero la calle no respondió. De nuevo la frustración. Y las reflexiones necesarias. El 2019 estaba sellado. Era una “victoria” de Maduro. Pero una victoria muy parcial: Guaidó seguía libre.

El año cerró con un penoso escándalo de corrupción de diputados de las fracciones de Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Estos legisladores -entre los que se encontraba Luis Parra-, terminaron en un contubernio con el régimen para intentar arrebatarle a Guaidó la jefatura del Parlamento.

Juan Guaidó pidió perdón al país por los errores cometidos, y aseguró que en 2020 habría una “segunda oportunidad” para los venezolanos, reiterando su fórmula del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, un mantra asumido por la base opositora como inalterable.

El 05 de enero de 2020, en una rocambolesca maniobra, Luis Parra se juramentó sin quorum como presidente de la Asamblea Nacional, aunque Guaidó pudo sesionar en el diario El Nacional con el voto de 100 diputados. El resto es historia.

El régimen de Maduro, tras arrebatar el Palacio Federal Legislativo a la oposición, se dispone a intervenir a Primero Justicia y Voluntad Popular a través de los diputados disidentes de estas toldas, usando al Tribunal Supremo de Justicia. Posiblemente el socialdemócrata Acción Democrática también sea intervenido.

También, el Ejecutivo se alista para “ganar” las elecciones del Parlamento, cuyo período se vence en diciembre de 2020. Diosdado Cabello, número dos del régimen, ha prometido que el siguiente presidente de la Asamblea Nacional será afecto al chavismo, en tanto que Luis Parra promete la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, uno de los puntos de honor planteados históricamente por la oposición.

Comentarios

comentarios