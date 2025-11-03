Deportes
Tres venezolanos ganaron el premio Guante de Oro 2025 de la MLB
Se trata de Maikel García, tercera base; Wilyer Abreu, jardinero; y Javier Sanoja, utility
Caracas/Foto: Cortesía.- Los venezolanos Maikel García, Wilyer Abreu y Javier Sanoja se hicieron con el premio Guante de Oro en su edición 2025, gracias a su excelente labor a la defensiva, anunció la MLB la noche del domingo.
Con respecto a Maikel García, es el primero de su carrera y se une así George Brett (1985) como los únicos jugadores en la historia de los Reales de Kansas City en ganarlo en la tercera base.
"El +17 de García en OAA lideró a todos los antesalistas de la Liga Americana y lo empató en el séptimo lugar entre todos los jugadores de posición. Sus +13 carreras defensivas salvadas también encabezaron a los antesalistas de la Liga Americana, solo superados en las Grandes Ligas por Ke'Bryan Hayes (21)", señaló MLB.
Asimismo, se convirtió en el primer venezolano en ganar el Guante de Oro en la tercera base.
Abreu, por su parte, obtuvo su segundo Guante de Oro, luego de conseguirlo en la zafra anterior. El criollo terminó la campaña de 2025 empatado en el segundo lugar en el liderato de la MLB entre los jardineros derechos con +15 DRS (Adolis García de los Rangers lideró con +16 DRS, mientras que Fernando Tatis Jr. de los Padres también tuvo +15 DRS).
Igualmente, lideró a los jardineros derechos de la Liga Americana con +8 OAA.
Entre tanto, el novato venezolano, Javier Sanoja, logró el primero de su carrera por su destacada labor como utility.
A lo largo de la campaña 2025, pareció en siete posiciones: jugó en tercera base en 41 juegos, en el jardín izquierdo en 35 juegos, en segunda base en 34 juegos, en el jardín central en 14 juegos, en el campocorto en 10 juegos, en primera base en un juego e incluso apareció en el montículo en ocho juegos (9 1/3 entradas).
Además, es el primer ganador del Guante de Oro de los Marlins desde Marcell Ozuna en 2017.
