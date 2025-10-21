Uribe fue absuelto: tribunal anula condena de primera instancia por manipulación de testigos

Caracas / Foto: AFP.- El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, tres meses después de que un juzgado de primera instancia lo condenara a 12 años de prisión domiciliaria.

Según la información citada por El Espectador, el fallo se produjo luego de que Uribe y la Procuraduría apelaran la sentencia inicial, y en segunda instancia los magistrados decidieran absolverlo. El tribunal estuvo integrado por Manuel Antonio Merchán, quien actuó como ponente, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, quien se apartó de la decisión.

Tras revisar el expediente y la sentencia de primera instancia, el tribunal concluyó que Uribe “no cometió ni el delito de soborno en actuación penal ni el de fraude procesal” por los cuales fue llevado a juicio por la Fiscalía. De acuerdo con el fallo citado por El Espectador, el ente investigador “no logró demostrar la culpabilidad” del exmandatario en cinco hechos por los que fue investigado, tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el búnker de la Fiscalía, actualmente dirigido por Luz Adriana Camargo.

El tribunal también consideró que la sentencia de primera instancia “no revisó de manera correcta las pruebas del expediente” y que la jueza Sandra Heredia, quien dictó esa condena, “cometió varios errores en su valoración”. Asimismo, determinó que la Fiscalía “no logró comprobar” que Uribe hubiera dado instrucciones a su abogado, Diego Cadena, para “contactar a testigos y ofrecerles dádivas a cambio de retractaciones en investigaciones sobre supuestos vínculos con grupos paramilitares”.

El magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, explicó que tras la revisión del proceso no se encontró evidencia de “instrucción alguna” de Uribe para la comisión de delitos. Añadió que tampoco se constató una “subordinación funcional” y que las comunicaciones entre el expresidente y su abogado solo respondían a gestiones ya realizadas, “sin indicios de presión o inducción delictiva por parte del acusado”.

Advertisement

En relación con Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, el tribunal señaló: “Aunque se acreditó que Monsalve sostuvo conversaciones sobre su retractación, no se demostró que el determinador (Uribe) pretendiera inducir una versión falsa o suprimir la verdad”. Sobre el delito de fraude procesal, se concluyó que ninguna de las gestiones del abogado Cadena, comunicadas a Uribe, tuvo como objetivo engañar a la justicia

Por estas razones, el tribunal absolvió al expresidente de todos los cargos. La magistrada María Leonor Oviedo se apartó de la mayoría y emitió un voto salvado, argumentando que la sentencia de primera instancia debería haberse confirmado en su totalidad y que no se tomaron en cuenta precedentes relevantes, incluyendo interceptaciones telefónicas “realizadas por error por la Corte Suprema de Justicia”.

Uribe, de 73 años y fundador del partido Centro Democrático, había sido condenado por la jueza Heredia a 12 años de cárcel, el pago de una multa millonaria y la suspensión de sus derechos políticos, en un caso que lo enfrentó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para ocultar presuntos vínculos con paramilitares. Con la condena del 1 de agosto pasado, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este último preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La Corte decidió no investigar a Cepeda, pero abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que habría manipulado testigos para evitar ser relacionado con paramilitares.







