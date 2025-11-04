Triunfo para Blake Lively: juez desestima la contrademanda millonaria de Justin Baldoni

Caracas/Foto: Getty Images.- Un juez desestimó oficialmente la contrademanda de 400 millones de dólares que interpuso el director Justin Baldoni contra Blake Lively por difamación, lo que significa un triunfo para la actriz.

De acuerdo con People, el viernes 31 de octubre, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, firmó una nueva orden. En ella, se afirma que Baldoni, de 41 años, y sus co-demandantes de Wayfarer Studios, no presentaron una demanda enmendada adicional, luego de que el tribunal desestimara su caso a mediados de año. A partir de junio, Baldoni contaba con un tiempo limitado para presentar nuevos argumentos en su contrademanda, lo cual no hizo, por lo que venció el plazo para ello.

Asimismo, el magistrado también declaró que contactó a todas las partes el 17 de octubre, con el fin de advertirles que dictaría sentencia definitiva para concluir el caso.

Un documento al que accedió la revista reveló que Lively fue la única que respondió. Lo hizo solicitando al juez que declarara la sentencia definitiva, pero que su petición de honorarios legales se mantuviera vigente, algo a lo que accedió el juez.

La derrota de Baldoni es el último giro en la saga legal de "Romper el Círculo". Esta trama comenzó en diciembre cuando Lively lo demandó por mala conducta en el set y por una campaña de desprestigio en represalia, algo que él ha negado.

La demanda original de Lively todavía sigue en curso.

Ninguna de las partes se ha pronunciado sobre este nuevo episodio de la batalla legal que sostienen desde el año pasado.

El juicio para resolver la disputa está previsto para marzo del próximo año.







