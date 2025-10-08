Trujillo evalúa habilitación de vuelos internacionales para canonización de José Gregorio Hernández

Caracas / Foto: Diario de Los Andes.- El secretario general de Gobierno de Trujillo, Julio Yépez Castro, anunció el martes que se están llevando a cabo gestiones para habilitar temporalmente el Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño de Valera y permitir la llegada de vuelos internacionales, como parte de los preparativos para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, quien será reconocido oficialmente como santo de la Iglesia católica.

En un encuentro con los medios, indicó que las autoridades locales han intensificado los preparativos para garantizar la seguridad y logística de los eventos, con especial atención en el transporte aéreo y terrestre.

“Estamos adaptando la infraestructura del aeropuerto para que, aunque es de uso nacional, pueda recibir algunos aviones internacionales durante estos días”, señaló Yépez Castro.

Además señaló que hay tres fechas clave para los actos en honor a José Gregorio Hernández: el 19 y 26 de octubre, y el 1 de noviembre. Yépez Castro resaltó la relevancia histórica de estas celebraciones, destacando que la peregrinación del 26 de octubre será la primera en conmemorarse tras la canonización del santo.

“Esto implica un alcance internacional sin precedentes, con mayor participación de visitantes de todo el país y del extranjero”, señaló el funcionario, subrayando la trascendencia del evento frente a las tradicionales celebraciones locales.

Infraestructura y servicios reforzados

El funcionario también aseguró que se han implementado mejoras en las principales vías de comunicación del estado, incluyendo la carretera que conecta Sabana-Mendoza con Betijoque y la ruta que une Valera con el Santuario de Isnotú. Además, se está trabajando en la habilitación de la pista del aeropuerto para operaciones nocturnas y en el fortalecimiento de los servicios públicos, como agua potable, electricidad y telecomunicaciones.

Sostuvo, además, que se han reforzado los sistemas de vigilancia y la coordinación con los organismos de seguridad ciudadana. En paralelo, se incrementará la atención médica y asistencial, considerando que muchos peregrinos acuden con necesidades especiales de salud, en línea con la devoción por el santo, conocido por interceder por los enfermos.

“Estamos preparados para recibir a todos los visitantes y garantizar que su experiencia sea segura y organizada”, afirmó Yépez Castro, destacando el esfuerzo conjunto entre gobierno, iglesia y autoridades locales.