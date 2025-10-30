Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping

Caracas/Foto: AP.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó como un "éxito" su reunión de este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, con el que llegó a un acuerdo para la reducción de aranceles al gigante asiático, mientras que Beijing exportará elementos de tierras raras y empezará a comprar soja estadounidense.

De acuerdo con AP, Trump señaló a los periodistas, a bordo del Air Force One, que EE. UU. rebajaría los aranceles que implementó contra china a inicios de año por la venta de productos químicos que se usan para la preparación del fentanilo. En consecuencia, pasarán del 20 al 10%, reduciendo así la tasa arancelaria combinada total del 57% al 47%.

"Supongo que en la escala de 0 a 10, siendo diez el mejor, diría que la reunión fue un 12", afirmó Trump. "Creo que fue un 12".

Asimismo, Trump señaló que visitaría China en abril próximo, mientras que Xi haría lo mismo yendo a EE. UU. "algún tiempo después de eso". De igual manera, acotó que también discutieron la exportación de chips de computadora más avanzados a China, recalcando que Nvidia estaría en conversaciones con funcionarios de ese país.

Además, Trump aseguró que "muy pronto" podría firmar un acuerdo comercial con China.

Trabajarán para consumar acuerdos

Xi, por su parte, afirmó que Beijing y Washington trabajarían para consumar sus acuerdos y brindar "tranquilidad" a ambas naciones y al resto del mundo, según un informe sobre la reunión, recogido por los medios estatales.

"Ambas partes deben tener en cuenta la perspectiva a largo plazo, centrándose en los beneficios de la cooperación, en lugar de caer en un círculo vicioso de represalias mutuas", acuñó la nota.

Los líderes se reunieron en Busan, Corea del Sur, una ciudad portuaria situada a unos 76 kilómetros (47 millas) al sur de Gyeongju, la sede principal de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.







