Trump advierte que países aliados "están listos para invadir Gaza" si Hamás rompe la tregua

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Hamás este martes, asegurando que si el grupo militante "viola los términos del plan de paz respaldado por Washington, varios países aliados están listos para intervenir en Gaza con una fuerza considerable".

En su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense reveló que "varios" de sus aliados en Oriente Medio le han manifestado de forma "explícita y enfática, con gran entusiasmo" su disposición a entrar en Gaza y "enderezar a Hamás" si continúan actuando de manera incorrecta, en caso de que él lo solicite.

Trump indicó que, aunque estos países están listos para actuar, él ha pedido esperar, resaltando que aún hay oportunidad para que Hamas cumpla con sus compromisos. Sin embargo, advirtió que, de no hacerlo, la respuesta internacional podría ser “rápida, intensa y contundente”.

El mandatario también agradeció de manera especial a Indonesia y a su liderazgo por la ayuda mostrada hacia la región y hacia Estados Unidos, destacando la cooperación y apoyo de sus aliados en Medio Oriente.

Trump calificó la disposición de los países aliados como un gesto sin precedentes, afirmando que la muestra de unidad y respaldo hacia la región “no se había visto en mil años”.

Las declaraciones de Trump se producen pocos días después de que Hamás liberara a 20 rehenes como parte de la primera fase del plan de paz impulsado por Washington, que contempla un alto el fuego progresivo y la retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza.

El pacto, alcanzado el 8 de octubre tras tres días de negociaciones en Egipto, fue recibido con júbilo en Israel y con esperanza cautelosa entre los palestinos. Además de la liberación de los cautivos, prevé la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.

Trump, quien viajó la semana pasada a Israel y Egipto, busca consolidar una “paz duradera” y ampliar la cooperación entre Israel y los países árabes, en una iniciativa que retoma los Acuerdos de Abraham firmados durante su primer mandato. El plan también incluye la creación de una fuerza internacional, integrada principalmente por países árabes y musulmanes, que asumiría la seguridad en Gaza durante el proceso de reconstrucción.

Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insistido en que su gobierno mantendrá la presión sobre Hamás hasta garantizar su desarme total, mientras que líderes palestinos han pedido a Estados Unidos y a los mediadores internacionales que velen por el cumplimiento de los compromisos.







