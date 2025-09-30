Trump afirma que EE. UU. ha “derribado” cuatro embarcaciones en el Caribe

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido cuatro lanchas que supuestamente transportaban drogas.

“Hemos destruido cuatro. Todo queda registrado, todos pueden verlo. No es que nos guste hacerlo, pero cada barco mata, en promedio, a 25 mil personas; algunos dicen que más. Se supone que están repletos de sacos de polvo blanco, principalmente fentanilo y otras drogas también”, afirmó Trump durante un acto con altos mandos militares, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

El mandatario aseguró que actualmente “ya no hay barcos, ni siquiera barcos de pesca; no quieren salir a pescar”.

“Ya no hay barcos allí afuera. Ni siquiera barcos de pesca. No quieren salir a pescar. Y no los culpo (...) Es increíble lo que hace la fuerza, porque lo único que queremos es detener el flujo de drogas hacia nuestro país”, sostuvo.

Según cifras del Pentágono, los dos primeros ataques causaron la muerte de 11 y 3 personas, respectivamente.

Advertisement

A mediados de septiembre, Trump anunció un ataque contra otra lancha en aguas internacionales, acusándola de estar implicada en el tráfico de drogas. Según el mandatario, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación “traficaba con narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico con el objetivo de envenenar a los estadounidenses”. Dicho ataque dejó tres “narcoterroristas varones” muertos.

En los tres primeros ataques, el líder republicano informó sobre la destrucción de las embarcaciones mediante un video sin audio, en el que se observaban las lanchas en movimiento antes de explotar tras el impacto de un proyectil.

De acuerdo con el último balance publicado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de estos ataques en el Caribe.

Leavitt enfatizó que “proteger a Estados Unidos no solo significa proteger nuestras fronteras terrestres, sino también nuestras fronteras marítimas”.

“Eso es lo que se está viendo con estos ataques a barcos procedentes de Venezuela. Y la administración Trump no lo va a tolerar. El presidente siempre ha dicho que utilizará todos los medios a su alcance para proteger nuestra patria”, expresó.

Advertisement

Estos ataques representan una escalada significativa frente a las operaciones habituales de decomiso de drogas y detenciones realizadas por la Guardia Costera estadounidense, en colaboración con fuerzas de países de la región.

Estados Unidos ha desplegado ocho destructores con miles de marines a bordo, además de una decena de cazas F-35 en Puerto Rico, como parte de su operativo en el Caribe.

El despliegue ha sido criticado por la administración de Nicolás Maduro, que ha movilizado a su ejército y a milicias populares ante cualquier eventualidad.







