Mundo
Trump afirma que la paz de Gaza está 'muy cerca': "Este es un gran día"
El presidente Donald Trump afirmó que están "cerca" de lograr la paz total en Gaza
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes un posible alto al fuego en Gaza, tras recibir la noticia de que el grupo palestino Hamás accedió a liberar a los rehenes israelíes bajo los términos propuestos por el republicano.
Lea también: Gobierno activa un bono para estos usuarios del Carnet de la Patria
En un video publicado por la Casa Blanca, el mandatario extendió su agradecimiento directo a países clave que participaron en los esfuerzos de negociación, nombrando específicamente a Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania, entre otros colaboradores que "lucharon muy duro" para concretar el proceso.
"Este es un gran día, ya veremos cómo resulta todo, tenemos que tener la última palabra y concretar, es muy importante", afirmó, destacando que el objetivo de la coalición es poner fin a la guerra y alcanzar la paz en la región.
También expresó su profunda esperanza en el retorno seguro de los rehenes retenidos, dirigiendo un mensaje a sus familiares de esperanza.
Trump concluyó su declaración reiterando su aprecio por la ayuda internacional, señalando que los países participantes estaban "todos unidos" en su deseo de terminar el conflicto. Aseguró que la administración está "muy cerca de lograr eso" y que todas las partes involucradas serán tratadas de manera justa.
¿Qué dijo Hamás?
De acuerdo con Al Jazeera, Hamás emitió una declaración este 3 de octubre detallando las condiciones para la liberación de los 48 rehenes restantes, como parte de un plan de alto el fuego más amplio.
El comunicado establece que los rehenes serán liberados dentro de las 72 horas posteriores a la entrada en vigor de un cese del fuego permanente. A cambio, Hamás exige la liberación de más de 2.000 prisioneros de seguridad palestinos, la entrega de los cuerpos de los habitantes de Gaza que han fallecido y la finalización de la primera fase de la retirada de Israel de la Franja de Gaza.
Además, agregó una cláusula crucial: la liberación de los rehenes se efectuará únicamente cuando "se den las condiciones necesarias sobre el terreno para implementar el intercambio".
Aunque el grupo no precisó qué implicaría esta estipulación, sugiere que la liberación de los 48 cautivos (de los cuales se estima que 20 siguen con vida) podría no cumplirse en el plazo de 72 horas si las circunstancias en la zona de conflicto no son adecuadas para llevar a cabo el intercambio.
President Donald J. Trump shares a powerful message in response to Hamas' statement regarding his peace plan:
"Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9— The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025
Plan de EE. UU. en Gaza
Donald Trump dio a conocer la noche del lunes una propuesta de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que incluye "un alto el fuego inmediato y la devolución de todos los rehenes, vivos o muertos, en un plazo de 72 horas".
El plan contempla la creación de una “Nueva Gaza”, reconstruida y desmilitarizada, bajo la supervisión de una “Junta de Paz” internacional encabezada por el propio Trump y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair.
Gaza sería gobernada por un comité tecnócrata palestino con apoyo de expertos internacionales hasta que la Autoridad Palestina implemente reformas de fondo.
Entre las medidas se prevé la liberación de prisioneros palestinos tras el retorno de los rehenes, amnistía para miembros de Hamás que depongan las armas, corredores seguros para quienes deseen salir de Gaza y la llegada inmediata de ayuda humanitaria bajo control de la ONU.
Asimismo, se plantea la demolición de toda infraestructura militar en la franja y la creación de una fuerza internacional de estabilización temporal que sustituya a las fuerzas israelíes en el territorio.
Trump afirma que la paz de Gaza está 'muy cerca': "Este es un gran día"
Gobierno activa un bono para estos usuarios del Carnet de la Patria
Dayana Mendoza será mamá por segunda vez: la Miss Universo 2008 comparte imagen de su pancita
Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump retirar protecciones migratorias a cerca de 300.000 venezolanos
Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.
Sean "Diddy" Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución
Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayana
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares
Celso Amorim entrena a Lula para impedir burlas de Donald Trump
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
Depositan otro bono por el Sistema Patria: sepa quiénes lo recibirán
Sin mucho trámite y fácil: cómo obtener USDT para evadir escasez de dólares
NFC llega a Bancamiga: ahora los pagos móviles se hacen con un acercamiento
Tendencias
-
Mundo1 día.
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
-
Sucesos2 días.
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
-
Economía2 días.
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
-
La Lupa1 día.
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
-
País1 día.
Plataforma Unitaria está indignada por lanzamientos de fuegos artificiales desde El Helicoide
-
Economía1 día.
Ridery emitirá papeles comerciales por un millón de dólares liquidables en bolívares
-
Sucesos1 día.
Planeó agresión contra su madre, pero terminó en femicidio: detenida adolescente en Apure
-
Mundo1 día.
Adiós a la "Dama de los Chimpancés": fallece la pionera etóloga Jane Goodall a los 91 años