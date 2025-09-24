Trump afirma que Ucrania "puede recuperar todo el territorio perdido con apoyo de la OTAN"

Caracas / Foto: AP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Ucrania está en condiciones de recuperar todo el territorio perdido frente a Rusia, un giro notable respecto a sus anteriores llamados a Kiev para hacer concesiones que permitieran poner fin a la guerra.

El anuncio se produjo tras un breve encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Trump también reiteró esa posición en una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo su territorio original. Con tiempo, paciencia y el respaldo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras iniciales desde donde empezó esta guerra son una opción muy real”, escribió Trump en redes sociales.

El respaldo del mandatario estadounidense representa un triunfo político para Zelenski, que ha insistido en la necesidad de mantener la presión internacional sobre Rusia. La declaración marca una ruptura con la postura previa de Trump, quien había señalado que Ucrania no podría recuperar la totalidad de las regiones ocupadas desde la anexión de Crimea en 2014.

En su discurso ante la Asamblea General, Trump afirmó que el conflicto ha dejado en evidencia la debilidad militar de Moscú. “Rusia lleva más de tres años en una guerra que debería haber durado menos de una semana para una verdadera potencia militar. Esto no la fortalece; por el contrario, la hace ver como un ‘tigre de papel’”, señaló.

Advertisement

Trump agregó que está dispuesto a imponer nuevas sanciones y aranceles contra Rusia si el Kremlin se niega a negociar, e instó a Europa a detener completamente las importaciones de petróleo y gas rusos. Por su parte, Zelenski apoyó ese llamado y aseguró que cuenta con “buenas noticias” desde el frente de batalla.

El mandatario ucraniano también intervino en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, donde pidió mayor presión de Washington sobre Moscú. Rusia desestimó el encuentro calificándolo de un “episodio hipócrita” en la gira internacional de Zelenski.

Macron celebró el cambio de posición de Trump y lo consideró un aliciente para la resistencia ucraniana. Mientras tanto, la OTAN convocó consultas formales tras la denuncia de Estonia de que aviones rusos violaron su espacio aéreo.

En paralelo, Ucrania sufrió nuevos ataques con misiles y drones rusos en la región de Odesa, donde al menos dos civiles murieron. Naciones Unidas advirtió que las víctimas civiles han aumentado un 40 % en lo que va de 2025 respecto al año anterior y documentó casos de tortura y abusos sexuales contra detenidos ucranianos en territorios ocupados.

Associated Press