Trump amenaza con retirar licencias a cadenas de TV por críticas en su contra

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó el jueves que las cadenas de televisión podrían perder sus licencias federales si continúan transmitiendo programas que, según él, le dan “mala publicidad”.

Sus declaraciones se producen un día después de que Disney retirara de manera indefinida del aire el programa Jimmy Kimmel Live! tras una polémica intervención de su conductor.

Durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, Trump señaló directamente a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) como responsable de evaluar posibles sanciones. “Reciben una licencia. Yo pensaría que quizá deberían quitársela. Eso dependerá de Brendan Carr”, dijo en referencia al presidente de la FCC. “Es un patriota, ama a nuestro país y es un hombre duro. Ya veremos”.

El mandatario insistió en que los programas nocturnos de televisión abierta actúan como “un brazo del Partido Demócrata” y se dedican únicamente a “golpear a Trump”.

La controversia se encendió luego de que ABC suspendiera el programa de Jimmy Kimmel por unos comentarios en los que se refirió al asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El presentador había afirmado que los republicanos MAGA intentaban “excusar” al presunto asesino, Tyler Robinson, de 22 años, a quien las autoridades de Utah acusan del crimen.

Trump celebró públicamente la decisión de ABC en su red social Truth Social: “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que debía hacerse”.

Por su parte, Brendan Carr advirtió en una entrevista con Fox News que la suspensión de Kimmel “no será la última medida” y aseguró que se avecinan más consecuencias en el sector mediático. “Este es un cambio masivo en el ecosistema de los medios. Las repercusiones continuarán”, añadió.

La FCC, según explica en su portal oficial, concede licencias de transmisión a emisoras que deben operar en beneficio del interés público y rendir cuentas periódicamente sobre el cumplimiento de ese compromiso.Mientras tanto, líderes demócratas en la Cámara de Representantes, encabezados por Hakeem Jeffries, pidieron la renuncia de Carr y calificaron la situación como un “abuso de poder corrupto”. “La guerra de Donald Trump y del Partido Republicano contra la Primera Enmienda es totalmente incompatible con los valores estadounidenses”, denunciaron en un comunicado.







