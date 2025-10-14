Trump anuncia inicio de la "fase dos" del plan de paz para Gaza tras liberación de rehenes

Caracas/Foto: EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la activación de la “fase dos” de su plan de paz para la Franja de Gaza, tras la conclusión de la etapa inicial de liberación de rehenes, por parte de la organización palestina Hamás.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario advirtió que “el trabajo no está hecho” y criticó el incumplimiento de Hamás en la entrega de todos los cuerpos de los rehenes fallecidos durante los combates.

“Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como cabría esperar. Se les ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡Los muertos no han regresado, como se prometió! ¡La Fase Dos comienza ahora mismo!”, publicó.

El pasado viernes entró en vigor la primera fase del plan, que contemplaba un alto el fuego, la liberación de veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos, y la retirada parcial de tropas israelíes.

El acuerdo inicial establecía que Hamás debía entregar los cadáveres de todos los rehenes fallecidos antes del pasado lunes. Sin embargo, el grupo islamista solo devolvió cuatro de los 28 cuerpos que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha generado tensión entre las partes.

Advertisement

La segunda fase del plan de paz abordará asuntos cruciales para el futuro de Gaza, incluyendo la desmilitarización de la Franja, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de naciones árabes.

Entrega de rehenes en Gaza

Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes sobrevivientes bajo un acuerdo de alto el fuego, marcando un paso decisivo hacia el fin de dos años de guerra devastadora en Gaza. El presidente estadounidense Donald Trump, quien medió en la tregua, proclamó el "fin de la guerra”.

El ejército israelí confirmó haber recibido a todos los rehenes que seguían con vida tras su traslado desde Gaza por la Cruz Roja, lo que desató vítores, abrazos y llantos entre miles de personas reunidas en la “Plaza de los Rehenes” de Tel Aviv.

Simultáneamente, autobuses que transportaban a palestinos liberados de cárceles israelíes llegaron a Gaza, como parte del intercambio acordado. “Este es un gran día. Este es un nuevo comienzo”, dijo Trump tras llegar como un héroe a Israel, donde habló ante la Knesset antes de volar a Egipto para participar en una cumbre sobre el futuro de Gaza.

Al ser consultado sobre si la guerra de Gaza había terminado, Trump respondió: “Sí”.

Las primeras imágenes difundidas por el ejército israelí mostraban a varios de los rehenes liberados de pie, sonrientes y hablando con soldados. “Estoy llena de felicidad. Es difícil imaginar cómo me siento ahora”, dijo Viki Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, mientras se dirigía al campamento militar de Reim, donde se encontraban los liberados.